Walker se retira de la selección inglesa

Walker, internacional en 96 ocasiones con Inglaterra, comunicó su retirada con efecto inmediato, descartándose para el próximo torneo intercontinental que tendrá lugar este verano.

El lateral debutó con la absoluta en 2011, contra España y su última convocatoria fue en junio de 2025, en una derrota contra Senegal. Walker, que se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo en sus etapas en el Tottenham Hotspur y el Manchester City, se marchó el pasado verano al Burnley y desde entonces no ha entrado en las convocatorias de Thomas Tuchel.

"Me entristece tomar esta decisión, pero estoy muy orgulloso de lo logrado con Inglaterra", dijo el futbolista de 35 años que disputó tres Eurocopas y dos Mundiales con el combinado nacional.

Durante su carrera con Inglaterra anotó un gol, en un clasificatoria contra Ucrania en 2013, y repartió trece asistencias. Además, llevó el brazalete de capitán en varias ocasiones y jugó las dos finales de la Euro que Inglaterra perdió en 2021 contra Italia y en 2024 contra España.

"Sé que todos los aficionados ingleses se unirán a mí al felicitar a Kyle por su increíble carrera internacional. Aunque solo he trabajado con él durante un corto periodo de tiempo, siempre he tenido en cuenta que es uno de los mejores jugadores que han representado a Inglaterra. Con una carrera internacional que se ha alargado durante catorce años y cinco torneos, puede mirar a esta etapa con gran orgullo", dijo Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra.

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) comunicó que se hará un homenaje a Walker después de verano.