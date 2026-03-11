Arbeloa mantiene a Thiago en un once con Huijsen como novedad; Doku por Cherki en el City

Madrid, 11 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa sostiene su apuesta por Thiago Pitarch, centrocampista canterano de 18 años, titular en el Real Madrid ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un once en el que la única novedad es el regreso de Dean Huijsen.

Con siete bajas por lesión, incluido el referente goleador Kylian Mbappé, Arbeloa sostiene como titulares por segundo partido consecutivo a Ferland Mendy y Brahim Díaz. La novedad es el regreso de Huijsen, tras sanción, al centro de la defensa, en detrimento de Raúl Asencio, y deja en el banquillo a Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal, y al único 9 del que dispone, Gonzalo García.

Por su parte, Pep Guardiola opta de inicio por colocar al habilidoso futbolista belga Jérémy Doku en banda en lugar del galo Rayan Cherki, a la vez que en defensa opta por un central como lateral derecho, el uzbeko Abdukodir Khusanov en detrimento del portugués Matheus Nunes, centrocampista reconvertido a lateral por el técnico español.

Además, el noruego Erling Haaland cumple con la previsión y, tras descansar el fin de semana, es titular como principal amenaza ofensiva.

El Real Madrid inicia el partido con: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.

El Manchester City sale de inicio con: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku y Haaland.