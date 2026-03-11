Benítez-Pellegrini, clásico de banquillos para aspirar en el lado 'más amable' del cuadro

En alza los atenienses y con dudas que disipar los béticos en sus respectivas competiciones domésticas, el choque se presenta como un reto para ambos equipos para avanzar en el que, en principio, es el lado más 'amable' del cuadro de la Liga Europa para aspirar a logros mayores.

Los de Pellegrini llegan al partido en fase depresiva tras su derrota en Getafe y los empates ante Rayo y Sevilla. con ánimos reivindicativos y la intención de dejar encarrilada la vuelta para la próxima semana y avanzar así en Liga Europa como uno de los objetivos principales de la temporada.

La importancia del duelo hará que el chileno vaya con su equipo titular y revierta los muchos cambios de la 'unidad B' de Getafe, aunque sí podría darle la titularidad en la portería a Pau López para rotarlo con Álvaro Valles, mientras que los laterales serán para Aitor Ruibal y el suizo Ricardo Rodríguez.

El control del centro del campo será clave ante el esquema de control de los espacios que suele plantear Benítez en busca de salidas rápidas hacia los laterales, por lo que Pellegrini se encomendará a la experiencia de Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals en el control y sustento de las dos bandas que son clave en el ataque bético.

El brasileño Antony Dos Santos y el marroquí Ez Abde será claves en el juego bético con el juego táctico del colombiano Cucho Hernández para sacar el rédito suficiente para la vuelta en La Cartuja y para que el Betis avance de ronda en una competición en la que aspira a lo máximo.

Por su parte, el cuadro de Rafa Benítez llega al partido en su mejor momento de la temporada después de eliminar al Viktoria Plzen checo en el playoff, y en la cuarta plaza de la liga helena con 45 puntos, a once del AEK, tras encadenar siete jornadas sin perder, cinco de ellas con victoria, y firmar once goles a favor en sus últimos tres encuentros ligueros.

Cuenta Benítez con el delantero Andreas Tetteh como principal aval de su propuesta tras su incorporación en el mercado invernal desde el Kifisias y convertirse desde entonces en la base del ataque del Panathinaikos con tres tantos en la liga griega y otros tantos en competición europea.

El técnico madrileño cuenta con las importantes bajas por sanción de Javi Hernández, Anastasios Bakasetas y el defensor franco-argelino Ahmed Touba; lo que le obligará a recomponer su once sin renunciar a su apuesta de control defensivo y transiciones rápidas.

Los centros laterales y las jugadas a balón parado serán clave en el juego de los griegos y, en contrapartida, uno de los aspectos más a vigilar por los de Pellegrini por ser una de las facetas en las que más daño han recibido en la presente campaña.

Panathinaikos: Lafont; Katris, Jedvaj, Gnezda Zerin; Calabria, Kontouris, Sissoko, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury y Tetteh

Betis: Pau López; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Abde y Cucho Hernández.

Estadio: Olímpico de Atenas 'Spyros Louis'.