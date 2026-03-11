Desestimado el recurso del precandidato Marc Ciria a las elecciones del Barcelona

Tras esta resolución, Ciria podría interponer un recurso ante el Tribunal Catalán del Deporte, algo que el líder de 'Moviment 42' estudiará con su equipo legal, según ha podido confirmar EFE.

Ciria, que se quedó fuera de la carrera electoral por no reunir las 2.337 firmas necesarias, recurrió, ante el ente federativo, la no admisión de 598 apoyos que la junta electoral del club consideró inválidos.

En su argumentación, la FCF recuerda que los estatutos del Barcelona establecen los requisitos concretos que han de cumplir las papeletas de apoyo para que sean válidas, y que estos tienen un carácter constitutivo. Si no se cumplen, los apoyos no pueden ser validados.

Además, aprecia que las irregularidades en los datos dificultaban su comprobación por parte de la junta electoral y no garantizaban que el apoyo se hubiera prestado con pleno conocimiento y con los datos correctos.

Asimismo, el comité concluye que la junta electoral no aplicó criterios más restrictivos que los previstos en los estatutos, sino que se limitó a aplicarlos de forma literal y coherente.

Por otra parte, rechaza la "interpretación flexible propia del derecho electoral público" que solicitaba el recurso, ya que "las elecciones de una entidad privada como el Barcelona se rigen por sus estatutos y no por las normas del derecho electoral público".