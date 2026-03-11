El argentino Lucas Beltrán vuelve con el grupo a tres días del Valencia-Oviedo

Beltrán se ejercitó con balón en la jornada libre del equipo del martes y fue la novedad este miércoles en la vuelta al trabajo de la plantilla. El delantero se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión.

Las molestias del argentino han mejorado, según fuentes oficiales del club, e incluso podría entrar en la convocatoria para el partido de este sábado si sus buenas sensaciones continúan.

A falta de dos sesiones más de trabajo, Beltrán seguirá probándose para ver si puede reaparecer después de perderse los partidos contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés por su dolencia en la rodilla. Mientras, el resto del grupo trabajó con normalidad.

El Valencia visitará este sábado a las 18:30 horas al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde no juega desde hace 25 años y donde solo ganó en siete de los 38 partidos ligueros disputados en la capital del Principado de Asturias.