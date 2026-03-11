El Atlético promociona ‘Peaky Blinders’ con Koke, Griezmann, Sorloth, Lookman y Giménez

‘Coraje y corazón (dos palabras muy vinculadas al Atlético de Madrid, que suenan en su himno). Por orden de los Peaky Blinders’ es el título del video emitido en las redes sociales del Atlético sobre la película de ‘Netflix’.

El video forma parte de la “alianza estratégica” entre el Atlético de Madrid y Netflix “para promocionar uno de sus grandes estrenos en 2026: ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, la película que expande el universo de la aclamada serie”.

“Los valores del Atlético de Madrid, la pasión de nuestra afición y las posibilidades técnicas del Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, han permitido que la empresa estadounidense de entretenimiento vía 'streaming' desembarque en el mundo del fútbol en España a través de nuestra entidad”, destacó el club rojiblanco.

“Como parte de la colaboración, Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth y Lookman han participado en el rodaje de un cortometraje ambientado en el universo ‘Peaky Blinders’, el cual puede disfrutarse tanto en los canales del club como en los de Netflix”, afirmó el Atlético en un comunicado.

Además, en el partido de LaLiga EA Sports del próximo sábado contra el Getafe en el Metropolitano, los “aficionados podrán disfrutar de grandes sorpresas relacionadas con la familia Shelby (protagonista de la película y la serie) en las horas previas al partido en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolitano”.

También “el primer equipo” del Atlético de Madrid llegará al estadio “acompañado por vehículos de época y un nutrido grupo de representantes de la banda de la familia Shelby”.

Asimismo, en el descanso del encuentro, “todos los atléticos que hayan asistido al partido disfrutarán de un show sorpresa en el terreno de juego, compuesto por un espectacular juego de luces y sonido y muchos Peaky Blinders”.