El brasileño Dudú, un año de baja por la rotura del tendón de Aquiles

El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y su evolución marcará los plazos de recuperación, aunque este tipo de lesiones suele requerir un periodo aproximado de entre diez y doce meses antes de poder regresar a la competición.

La noticia supone un duro golpe para el conjunto andaluz, que pierde a uno de sus porteros de referencia en un tramo importante de la temporada. Desde el club han querido trasladar públicamente su apoyo al futbolista brasileño, enviándole un mensaje de ánimo y fuerza en el inicio de su proceso de recuperación.

Dudú llegó al Jaén Paraíso Interior en 2023 para reforzar la portería del equipo andaluz, tricampeón de la Copa de España y el guardameta, de 33 años, aterrizó en el conjunto jiennense después de disputar las dos campañas anteriores en el FK Chrudim de la República Checa, donde firmó destacadas actuaciones que despertaron el interés de la entidad española.

El portero inició su trayectoria profesional en el Joinville brasileño, club con el que conquistó la liga y la copa de su país. Su progresión le permitió dar en 2017 el salto al Kairat Almaty de Kazakistán, uno de los equipos más importantes del fútbol sala europeo con el que disputó la UEFA Futsal Champions League y logró levantar dos títulos de liga y una copa nacional.