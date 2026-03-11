Las Rayadas de las española García, líderes, visitan al Mazatlán de la nigeriana Lawal

Encabezadas por García, quien suma ocho goles, las Rayadas lideran el torneo con ocho victorias, dos empates y 26 puntos. Son el único equipo invicto en el campeonato, lo cual tratarán de ratificar este jueves frente al undécimo de la tabla de posiciones.

Monterrey muestra la mejor defensa del torneo, con cuatro goles permitidos, 12 menos que Mazatlán; y es el segundo cuadro de mejor ataque, con 29 anotaciones, 15 más que su rival de turno.

Mazatlán tiene en Lawal a una jugadora con cuatro goles, que tratará de vulnerar en su estadio la zaga de las regias, favoritas con una línea de ataque que, además de a Lucía García, presume a Christina Burkenroad y a la sudafricana Jermaine Seoposenwe.

La fecha 11 comenzará hoy cuando el Puebla, decimotercero de la tabla, visitará al San Luis, decimosexto, en un duelo entre dos cuadros con pocas posibilidades de clasificarse a los cuartos de finales.

Este jueves, el Pachuca, tercer lugar, recibirá al Tijuana, en la reaparición de la goleadora de las Tuzas, Charlyn Corral, después de una suspensión de dos partidos.

Corral comparte el liderato de goleadoras con la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca y con Diana Ordóñez, del Tigres UANL, llamadas a liderar a sus equipos en sus partidos de mañana.

Toluca, cuarto lugar, recibirá a las Pumas UNAM, séptimas, en un encuentro de expectativas entre dos conjuntos con posibilidades de alcanzar los cuartos de finales, en tanto el campeón Tigres, sexto de la clasificación recibirá, al Santos Laguna, decimocuarto.

El Clausura se reanuda después de un descanso para que la selección mexicana participara en un par de partidos; el pasado 2 de marzo goleó por 7-0 a Santa Lucía, en la eliminatoria mundialista de la Concacaf; y el sábado pasado derrotó por 1-0 a Brasil, en un amistoso.

En otros duelos de la fecha 11 del Clausura, este jueves, Cruz Azul recibirá a Necaxa y Querétaro al Atlas.

El viernes, América recibirá a León.

- Partidos de la undécima jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

Jueves 11.03: Cruz Azul-Necaxa, Toluca-Pumas UNAM, Querétaro-Atlas, Pachuca-Tijuana, Tigres UANL-Santos Laguna y Mazatlán-Monterrey.