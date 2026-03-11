Palmeiras lidera el grupo B tras vencer a Olimpia con gol de penalti de Belé

Palmeiras se impuso al conjunto paraguayo con un gol de penalti de Erick Belé a los 75 minutos, mientras que Católica ganó con tantos de Keiner Charcopa, al primer minuto de juego, y de Andry Barrero, a los 50.

El equipo brasileño controló el balón durante gran parte del encuentro, aunque fue Olimpia el que generó las ocasiones más claras de gol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito.

El paraguayo Owel Benítez desperdició una buena oportunidad al cabecear desviado frente al arco defendido por Kauan Lima, y Deivis Barone también falló en un mano a mano con el portero brasileño.

Palmeiras creó algunas aproximaciones peligrosas, pero sus delanteros carecieron de precisión. Rafael Barbosa cabeceó desviado cuando estaba de frente al arco y Riquelme Fillipi remató fuera.

Olimpia salió al segundo tiempo con veloces contraataques y un disparo de Alan Ledesma volvió a exigir al portero Lima, una de las figuras del encuentro.

El árbitro argentino Sebastián Martínez sancionó un polémico penalti que Erick Belé transformó en gol para adelantar al Palmeiras.

A tres minutos del final, Junior Gamarra estuvo cerca del empate paraguayo con un potente remate, pero Lima volvió a salvar al equipo brasileño.

Por su parte, Universidad Católica aprovechó la velocidad de Keiner Charcopa, que al primer minuto burló al portero Tomás Dulanto y empujó el balón al fondo de la red.

La Católica generó otras ocasiones claras, especialmente con Barreto, que estrelló un remate en el poste y otro en el travesaño en el estadio Olímpico Atahualpa.

Finalmente, Andry Barrero aprovechó una asistencia de Charcopa y marcó el segundo con un remate rasante para sellar la victoria ecuatoriana.

Olimpia y Universidad Católica quedaron con tres puntos cada uno y se enfrentarán el próximo sábado en la última jornada del grupo, mientras que Palmeiras jugará contra Sporting Cristal, último del Grupo B y aún sin unidades.

Mientras que la segunda fecha del Grupo C se disputará este jueves con los partidos entre Nacional (Uruguay) y Liga de Quito, y entre Santiago Wanderers (Chile) y Belgrano (Argentina).