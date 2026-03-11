Rebautizan con el nombre de Pelé la antigua estación Maracaná del metro de Río de Janeiro

El cambio de denominación se formalizó mediante una ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y que entró en vigor este miércoles tras la publicación de su sanción en el Diario Oficial.

La estación, una de las más transitadas de la ciudad, forma parte de la Línea 2 y constituye uno de los principales accesos al famoso Maracaná, además de servir a miles de estudiantes y trabajadores que se dirigen a la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) y a los habitantes de la popular favela de Mangueira.

El homenaje fue una iniciativa del diputado regional Rosenverg Reis, quien afirmó que la medida busca reconocer la importancia histórica del exfutbolista y su estrecha relación con el estadio carioca.

"El nuevo nombre de la estación Maracaná valoriza aún más la memoria de Pelé, las jugadas maravillosas que protagonizó en ese estadio y toda su contribución al fútbol brasileño", afirmó el legislador.

El Maracaná fue escenario de algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera del considerado por muchos el mayor futbolista de todos los tiempos.

En noviembre de 1969, el entonces jugador del Santos anotó en el mayor templo del fútbol brasileño el milésimo gol de su carrera.

Dos años antes, en marzo de 1967, una espectacular jugada individual del entonces número 10 de la selección brasileña dio origen a la expresión "gol de placa", utilizada hasta hoy en Brasil para describir anotaciones de gran belleza técnica.

Tras la muerte del exfutbolista, las autoridades de Río ya habían rendido otros homenajes al ídolo. En 2023, la vía que pasa frente al estadio fue rebautizada como Avenida Rey Pelé.

Pelé, nacido en 1940 en la ciudad de Três Corações, en el estado de Minas Gerais, ganó con la selección brasileña los títulos mundiales de 1958, 1962 y 1970.

El considerado 'rei' del fútbol murió en diciembre de 2022 como consecuencia de un fallo múltiple de órganos, resultado del avance de un cáncer en el colon y del agravamiento de otros problemas de salud que padecía.