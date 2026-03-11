Fútbol Internacional
11 de marzo de 2026 - 13:07

Vídeo: La asistencia y el doblete de Gabriel Ávalos en el 4-4...

El paraguayo Gabriel Ávalos, futbolista de Independiente de Avellaneda, celebra un gol en el partido ante Unión de Santa Fe por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en Avellaneda, Argentina.
Gabriel Ávalos fue la figura de la remontada y empate 4-4 de Independiente de Avellaneda con Unión de Santa Fe.

Por ABC Color

Independiente empató 4-4 con Unión de Santa Fe en un partidazo por el torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El Rojo de Avellaneda remontó primero un 0-3 y luego un 2-4 con asistencia y doblete de Gabriel Ávalos: el paraguayo asistió para el 1-3 y convirtió de penal y de cabeza los tantos para el 2-3 y 3-4 respectivamente. El delantero guaraní llegó a los 6 tantos y es uno de los dos máximos goleadores del certamen.

La asistencia y el doblete de Gabriel Ávalos

