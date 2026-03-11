Independiente empató 4-4 con doblete y asistencia de Ávalos

Independiente remontó un 0-3 y acabó igualando 4-4 con Unión de Santa Fe en un partidazo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. La gran reacción del Rojo fue con protagonismo de Gabriel Ávalos: el futbolista paraguayo brindó una asistencia y convirtió dos goles en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Ávalos, quien arrancó de titular y disputó todo el cotejo, asistió a Ignacio Pussetto para el descuento sobre el cierre del primer tiempo (45+1′). Los dirigidos por Gustavo Quinteros fueron al vestuario con el 1-3. Por su lado, Cristian Tarragona a los 14′, Brahian Cuello a los 20′ y Mateo del Blanco a los 39′ habían anotado para el Tantegue.

Gol de penal y doblete de cabeza

En el segundo período, Ávalos achicó aún más la diferencia con un tanto de penal a los 49 minutos. La falta para la pena máxima fue sobre el propio delantero guaraní. El doblete llegó a los 68′, luego del cuarto tanto visitante, que fue obra del uruguayo Maizo Rodríguez a los 64′: el atacante con pasado en General Díaz definió de cabeza un tiro libre para el 2-4.

Sobre el final, en el cuarto minuto de adición, Juan Fedorco, con otro cabezazo, estampó el 4-4 definitivo, resultado que permitió al dueño de casa rescatar un punto y llegar a las 14 unidades, ocupando parcialmente el cuarto lugar del Grupo A (en zona de clasificación) del certamen, a solo 5 del puntero Vélez Sarsfield, que igualó 1-1 con Tigre de Alfio Oviedo.

Los goles de Independiente 4-4 Unión