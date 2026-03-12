Atlético Nacional expone el liderato de la liga colombiana ante el Llaneros

El equipo de Medellín es primero con 21 puntos y le gana el puesto por diferencia de goles al Pasto, mientras que el Once Caldas es tercero con 19. Llaneros, entre tanto, es décimo con 14 unidades y es uno de los equipos que lucha por meterse entre los ocho primeros para clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, viene de golear 0-4 al campeón Junior en Barranquilla y está recuperando su nivel tras haber sido eliminado hace ocho días de la Copa Sudamericana por Millonarios.

Para este encuentro, el entrenador recuperará al veterano portero David Ospina, ausente en el partido de esta semana por una gripe, y al central juvenil Simón García, quien estaba lesionado.

Se espera que sean titulares este viernes jugadores como el lateral argentino Milton Casco; los defensores William Tesillo y Andrés Román; los centrocampistas Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo y los delanteros Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos, goleador del torneo con siete tantos.

Llaneros, entre tanto, llega al partido con una racha de tres juegos sin perder, de los cuales empató uno, con un 2-2 en casa con Independiente Medellín; y otro 1-1 como visitante con Internacional; y el tercero lo ganó por 2-0 al Jaguares de Córdoba.

El Once Caldas, dirigido por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, recibirá al Deportivo Pasto con la mirada puesta en conseguir el liderato de la liga.

El equipo de Manizales vive su mejor momento del año porque viene de ganar sus últimos tres partidos (4-2 a Fortaleza, 3-0 al Boyacá Chicó y 0-2 al Deportivo Cali), lo que lo catapultó a la parte alta del campeonato.

Para este encuentro, Herrera cuenta con toda su nómina, que incluye al veterano goleador Dayro Moreno, al creativo Luis Sánchez, al mediocentro Robert Mejía y al portero Joan Parra, que este semestre le arrebató la titularidad al experimentado James Aguirre.

Pasto, entre tanto, acumula seis juegos sin perder, de los cuales ganó tres y empató otros tres. El equipo sureño, dirigido por el español Jonathan Risueño, apunta a alargar su racha en el torneo, pero tendrá que lidiar con la baja del lateral izquierdo Edwin Velasco, expulsado en el triunfo por 2-0 ante América de Cali.

Otros de los partidos llamativos de la jornada lo protagonizará el domingo el América, que recibirá en el estadio Pascual Guerrero a un motivado Deportes Tolima, que viene de vencer por 2-0 al O'Higgins chileno, con lo cual clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

13.03: Once Caldas-Deportivo Pasto y Atlético Nacional-Llaneros.

14.04: Internacional de Bogotá-Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo-Deportivo Cali, Boyacá Chicó-Millonarios e Independiente Santa Fe-Alianza.

15.05: Deportivo Pereira-Águilas Doradas, América de Cali-Deportes Tolima, Jaguares-Independiente Medellín y Junior-Fortaleza.