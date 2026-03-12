CAI-Alianza, partido entre líderes del Clausura panameño

El CAI, que encabeza el Oeste con 14 puntos, llega invicto a este compromiso frente a un Alianza que lidera el Este con 13 unidades, no pierde desde la quinta jornada y está entre los equipos más goleadores del campeonato.

Los más cercanos perseguidores de los líderes, Unión Coclé y Sporting San Miguelito, estarán atentos al resultado para saber si pueden asumir la cima de sus conferencias.

Sporting, con 13 puntos y segundo por diferencia de goles, se medirá también el domingo con el Herrera, colista del Oeste.

Por su parte, el Unión Coclé, segundo en el Oeste con 13 unidades, se enfrentará el lunes, en el cierre de la jornada, al Umecit, cuarto clasificado del Este con 11 puntos.

La fecha se iniciará este viernes con el encuentro entre San Francisco, penúltimo del Oeste con siete unidades, y Árabe Unido, último del Este con la misma cantidad de puntos. Ambos llegan necesitados de una victoria para no quedar más rezagados en la tabla.

El sábado se disputarán dos compromisos. El más atractivo enfrentará al Universitario con Plaza Amador, tercero del Este con 11 puntos, con tres triunfos consecutivos. Los universitarios, con 8 unidades, ocupan la cuarta posición del Oeste y buscarán romper una racha de siete partidos sin ganar.

El otro juego sabatino lo protagonizarán Veraguas United, tercero del Oeste con 11 puntos, y Tauro, que con 10 unidades es penúltimo de esa misma conferencia.