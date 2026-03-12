Crispación y reproches entre Laporta y Font en el último debate

Así que de poco sirvió que por primera vez en 25 años se celebrara un cara a cara televisivo, que duró alrededor de una hora y cuarto, y los socios indecisos difícilmente pudieron determinar sus preferencias de cara a las elecciones de este domingo.

Laporta atacó a Font al calificarle de tener una manera de actuar "chapucera", de ser "un trilero", de desestabilizar el club, de "hacer demagogia de la mentira" y de destruir "lo construido entre todos", mientras que Font acusó a Laporta de "manipular la realidad", "confrontar" y "alejar al socio del club".

El de Leo Messi volvió a ser uno de los nombres propios. Laporta defendió la construcción de una estatua suya en las inmediaciones del Camp Nou junto a las de Kubala y Cruyff, y un partido de homenaje cuando el estadio esté a pleno rendimiento. "Lo que quiere el culé es hablar del presente y del futuro, de Lamine, de Pedri, de Flick…",subrayó.

Font, que acusó a su oponente de "haber usado y aprovechado el nombre de Messi en 2021", señaló que hablar del argentino como si fuera el pasado del club es "una falta de respeto", y añadió que el jugador del Inter de Miami está "a favor del cambio, como Xavi (Hernández)"

"Tenemos un proyecto basado en tres patas: ser presidente de honor, asociar la marca Messi con la marca Barça y elegir la mejor despedida deportiva, que pueda jugar algunos partidos si lo decide", añadió Font.

Laporta resumió su proyecto deportivo en la figura de Deco y Flick: "Es fácil, Deco en los despachos; Flick en el banquillo. Deco ha renovado a todo el equipo. Estamos encantados con el equipo que tenemos, con jugadores buenos de fuera y de la casa, es un método que funciona. El principal peligro para el proyecto deportivo eres tú".

Y cuando Font criticó la presencia con mando, pero sin cargo de Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta, el expresidente lo defendió al asegurar que es de su máxima confianza.

"Está más que aceptado por Hansi FLick y tiene muy buena conexión con Deco. Echevarría es un hombre de confianza, me ayuda con la Liga y la RFEF. Con él hay armonía en el vestuario y tiene una gran conexión con Deco. Tiene la capacidad de resolver conflictos", argumentó.

Font cree que Flick necesita gente que planifique, no que improvise, y puso como ejemplo su iniciativa de negociar una opción de compra preferencial por el delantero del Manchester City Erling Halland para "cuando se quiera marchar del City".

Algo a lo que Laporta respondió con dureza: "La agente del jugador ha desmentido categóricamente lo de Haaland. No tienes sentido del ridículo". Y Font replicó que un acuerdo de compra preferencial "no tiene nada que ver con la agente".

"Hemos salvado el Barca, estamos mucho mejor que hace cinco años. Estamos en el podio en materia de ingresos, con solvencia financiera y tenemos la plantilla más valorada del mundo con 1.100 millones", aseguró Laporta.

El expresidente destacó que se ha conseguido reestructurar la deuda, se han generado más ingresos recurrentes en momentos de máxima dificultad y puso en valor los contratos con Spotify, Nike, así como que el Barça es el primer club del mundo en ‘merchandising’.

"En 2031 se cuadriplicarán los ingresos del Estadio. Tendremos unos ingresos de 1.800 millones entonces. Estamos en un momento de fortaleza económica", resumió.

No coincide Font con el análisis: "El club lleva más de diez años sin generar beneficios, ha perdido 1.000 millones en cinco años y se ha tapado malvendiendo patrimonio y gastando ingresos del futuro".

Además recordó que la deuda se ha multiplicado por 2,5 y la ha calificado como "la deuda más grande" de un club de fútbol. "Los 1.500 millones de financiación del Espai Barça no servirán ni para acabar el estadio", advirtió.

Sobre el ambiente del Camp Nou y el trato al abonado, Laporta aseguró que han hecho lo que debían en "un momento de dificultad máxima" y en un "momento transitorio" en el los socios le han dado "estabilidad institucional", y acusó a su oponente de hacer "propuestas irreales".

Font, en cambio, señaló que "los socios se sienten más menospreciados y alejados que nunca", que la grada de animación ha sido "criminalizada" y el movimiento de peñas "trinchado", y defendió su propuesta de instaurar un espacio de animación con 5.000 plazas que será "la envidia de Europa" y ha abogado por "revitalizar y rejuvenecer el movimiento de peñas".

Por último, al ser preguntados por la principal virtud de su adversario, Font ha destacado "la intuición" de Laporta y Laporta, "el barcelonismo" de Font.