El Presidente de la AFA se reunirá con el de Conmebol para dialogar sobre la Finalissima

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", expresó Tapia a través de su perfil de la red social X.

El anuncio de Tapia se da poco después de que declarara que, si bien España quiere que el duelo se celebre en Madrid, su intención es que el encuentro se lleve a cabo en el Monumental, en Buenos Aires.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, incluida EFE, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

Sus comentarios de este jueves tuvieron lugar además después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente Medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informó de que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía tomarse en la siguientes 48 horas.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: "Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día. Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación".