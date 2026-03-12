El uruguayo Vecino ocupa el puesto de Miguel Román

El entrenador del Celta sale con todo ante el conjunto de Paulo Fonseca. La única novedad en la presencia de Javi Rueda en el costado derecho, por lo que Mingueza actuará en la izquierda y Sergio Carreira arrancará en el banquillo.

Sin Fofana, Sulc, Moreira, Maitland-Niles, Kamara, Hateboer ni Kluivert, el técnico portugués apuesta por una defensa de cuatro en Balaídos formada por Kango, Mata, Niakhaté y Tagliafico. Por delante, Morton y Tolisso ocuparán el doble pivote, con el brasileño Endrick tirado a la banda derecha y el ucraniano Roman Yaremchuk como delantero centro.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos; Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza; Aspas, Williot y Borja Iglesias

Lyon: Greif; Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Morton, Tolisso; Endrick, Nartey, Abner Vinicius; Roman Yaremchuk.