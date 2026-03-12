Emery y el Aston Villa salvan el orgullo inglés

Una nube negra se elevó sobre todos los clubes en liza de la Premier League en todas las competiciones continentales. Solo se abrió un claro entre las derrotas del Nottingham Forest, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea y los empates del Newcastle, Arsenal y Crystal Palace. El Aston Villa se abrió paso en Francia y consiguió una victoria honrosa para el fútbol de su país.

Derrotados casi todos los equipos ingleses en una jornada para olvidar en las competiciones europeas, el Aston Villa de Unai Emery salvó el orgullo británico con una victoria sobre el Lille (0-1) con la que dio un paso adelante en su camino hacia los cuartos de final de la Liga Europa.

Fue Watkins quien desniveló la balanza de un choque igualado. Marcó en el último tramo después de una jugada que inició Kona con un pase larguísimo. Buendía ganó el salto a su defensor, prolongó la pelota hacia el área y Watkins, con un globo de cabeza perfecto, dio a Inglaterra la única victoria de los siete equipos que jugaron sus partidos en la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Afectado por la expulsión de Borja Iglesias en la segunda parte, el Celta sucumbió al asedio del Lyon y empató 1-1 en Balaídos con un acierto de Endrick y un fallo del guardameta Radu, que encajó el tanto del empate en el minuto 87.

El jugador cedido por el Real Madrid disputó su primer encuentro con el Lyon en la Liga Europa y fue un incordio total para el Celta. Marcó las diferencias desde el costado derecho y suyo fue el honor de contestar al tanto de Rueda, que abrió el choque en el acto inicial. La salida del terreno de juego en el minuto 55 de Borja Iglesias agigantó al Lyon y Endrick dio en la diana al final: un zurdazo desde fuera del área que dejó escapar Radu, dio cierta ventaja al combinado francés.

Un par de fallos en la salida del balón condenaron al Stuttgart, derrotado 1-2 por el Oporto con goles de Moffi y de Rodrigo Mora con los que el conjunto portugués tomó la delantera en la carrera por acceder a los cuartos de final de la competición.

En cinco minutos de la primera parte, el Sttutgart tiró a la basura media eliminatoria. A los 21 minutos, una mala entrega de Nubel provocó un robo de Rosario en el centro del campo. La jugada terminó en una pared entre Moffi y Borja Sainz que culminó el primero con un buen derechazo.

Después, el regalo se lo dio Chabot a Zaidu en una apertura errática hacia el costado derecho. El extremo del Oporto llegó hasta la línea de fondo, centró y Rodrigo Mora remató la faena. El Sttutgart despertó tarde, en el segundo acto, con un gol a la media vuelta de Undav. Stiller también marcó, pero su acierto fue anulado por fuera de juego y la reacción alemana se quedó en nada.

El Betis sufrió un tropezón Atenas y Rafa Benítez y su Panathinaikos le ganó la partida a Manuel Pellegrini, derrotado 1-0 con un tanto desde el punto de penalti del argentino Taborda en el minuto 88. El conjunto griego aprovechó al máximo sus ocasiones, prácticamente una, y gracias a una acción algo innecesaria de Diego Llorente.

Aunque el Betis dominó el choque e incluso gozó de superioridad numérica por la expulsión de Zaroury a falta de media hora para el final, no pudo concretar su superioridad y se llevó un jarro de agua fría. Llorente, sobre la bocina, atropelló a Swiderski con una fea entrada sobre su tobillo derecho y el VAR avisó al árbitro, que no dudó en decretar penalti. Taborda no falló y la eliminatoria se decidirá en La Cartuja.

El Bolonia y el Roma firmaron tablas (1-1) en el primer asalto entre los equipos italianos, que decidirán su destino en el Olímpico de Roma tras un choque de ida igualado que pudo decantarse del lado local en el último suspiro.

Bernardeschi adelantó al Bolonia al inicio de la segunda parte. Aprovechó una combinación con Rowe para marcar con un zurdazo exquisito. Contestó Malen con un disparo al palo y después con una jugada que acabó en el tanto de Pellegrini. El empate no desestabilizó al Bolonia, que pudo ganar en el minuto 90: Vitik, de cabeza, estrelló un remate contra el larguero y ninguno de los dos equipos se fue a la vuelta con ventaja.

El Nottingham Forest se unió a la larga nómina de equipos que pincharon en sus partidos europeos y perdió ante el Midtjylland danés con un tanto en los últimos minutos de Cho Gue-Sung, que con un cabezazo desde el punto de penalti dio la victoria a su equipo en el City Ground.

El cuadro británico exportó a la Liga Europa su mal momento en la Premier League. Al borde del descenso, acumula cinco partidos consecutivos oficiales sin conocer la victoria. El asalto de un club de menor entidad como el Midtjylland fue un síntoma más del mal estado del equipo dirigido por Vitor Pereira, que necesitará remontar la eliminatoria en Dinamarca para acceder a la siguiente fase.

El Genk y el Ferencvaros se adelantaron en sus respectivas eliminatorias frente al Friburgo y el Braga. El conjunto belga ganó 1-0 con un tanto de El Ouahdi, que remató un centro de Heynen bombeado al área para hacer el único tanto del choque. Y con una ventaja más amplia, 2-0, también superó el Ferencvaros al Braga. Kanichowsky y Romao dieron en la diana y, de momento, el cuadro húngaro manda sobre el portugués.