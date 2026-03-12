Julio Enciso pisa fuerte en Europa

En el Stadion Rujevica, el argentino Joaquin Panichelli (2’) y el inglés Martial Godo (72’) marcaron para el cuadro francés, que tiene todo favor para sellar de local la clasificación. Ante Majstorovic (76’) descontó para el equipo croata.

* Enciso, que fue reemplazado a los 65’, suma 2 goles y 1 asistencia en 5 partidos en la Conference League, que es la tercera competencia de clubes que organiza la UEFA tras la Champions y la Europa League.

-La revancha se disputará el próximo jueves 19 de marzo en Francia.

-Cuartos de final. Si el Estrasburgo supera octavos, enfrentará en la próxima fase al ganador de la serie entre el SK Sigma Olomouc de República Checa y el Maguncia 05 de Alemania, que ayer empataron 0-0.

-La final de la Conference League se disputará el miércoles 27 de mayo en Leipzig, Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Liga y Copa de Francia

El Racing Estrasburgo está compitiendo también con suceso en el fútbol francés.

* En la Copa de Francia, están a dos partidos del título. En semifinales enfrentarán al Nice (22 de abril). Si ganan, jugarán la final el 23 de mayo con el vencedor de Lens-Toulouse (abril 21).

El Racing ha ganado en tres ocasiones la Copa de Francia (1951, 1966, 2001), la última vez con un paraguayo como estandarte, José Luis Chilavert.

* En la Ligue 1, el Racing marcha actualmente 8° con 36 puntos, a 10 de Lyon, que ocupa el 4° lugar, el último que da acceso a la próxima Champions League. En el podio, París SG 57, Lens 56 y Marsella 46. Quedan 9 fechas para el final.