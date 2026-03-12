Fútbol Internacional
12 de marzo de 2026 - 19:59

Julio Enciso pisa fuerte en Europa

Julio Enciso celebra la victoria del Racing Estrasburgo en Croacia.
El Racing Estrasburgo, con otra gran actuación del ofensivo paraguayo Julio Enciso, sigue pisando fuerte en Europa y ayer consiguió una victoria de 2-1 de visitante sobre el HNK Rijeka de Croacia, en partido de ida de octavos de final de la UEFA Conference League.

Por ABC Color

En el Stadion Rujevica, el argentino Joaquin Panichelli (2’) y el inglés Martial Godo (72’) marcaron para el cuadro francés, que tiene todo favor para sellar de local la clasificación. Ante Majstorovic (76’) descontó para el equipo croata.

* Enciso, que fue reemplazado a los 65’, suma 2 goles y 1 asistencia en 5 partidos en la Conference League, que es la tercera competencia de clubes que organiza la UEFA tras la Champions y la Europa League.

-La revancha se disputará el próximo jueves 19 de marzo en Francia.

-Cuartos de final. Si el Estrasburgo supera octavos, enfrentará en la próxima fase al ganador de la serie entre el SK Sigma Olomouc de República Checa y el Maguncia 05 de Alemania, que ayer empataron 0-0.

-La final de la Conference League se disputará el miércoles 27 de mayo en Leipzig, Alemania.

En Liga y Copa de Francia

El Racing Estrasburgo está compitiendo también con suceso en el fútbol francés.

* En la Copa de Francia, están a dos partidos del título. En semifinales enfrentarán al Nice (22 de abril). Si ganan, jugarán la final el 23 de mayo con el vencedor de Lens-Toulouse (abril 21).

El Racing ha ganado en tres ocasiones la Copa de Francia (1951, 1966, 2001), la última vez con un paraguayo como estandarte, José Luis Chilavert.

* En la Ligue 1, el Racing marcha actualmente 8° con 36 puntos, a 10 de Lyon, que ocupa el 4° lugar, el último que da acceso a la próxima Champions League. En el podio, París SG 57, Lens 56 y Marsella 46. Quedan 9 fechas para el final.