Pedro Neto pide disculpas a pasapelotas tras empujón

El futbolista portugués Pedro Neto empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Lea más: Djokovic se despide ante el campeón Draper

“Quería salir aquí y hablar de lo que ha ocurrido. He hablado ya con él, pero quería disculparme también en público”, dijo Neto en TNT Sports.

“Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido”, señaló.

El portugués explicó que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico. “Al final el chico se ha reído, le he dado mi camiseta y le he pedido perdón como 35 veces”, indicó. EFE