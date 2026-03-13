Alderete-Gómez, duelo paraguayo en la Premier League

El equipo de Alderete, pese a caer eliminado el domingo en octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), está realizando una buena campaña en su retorno a la Premier. El objetivo es terminar entre los ocho primeros de la tabla y así poder clasificar a la UEFA Europa League o Conference League.

Actualmente, los “Gatos Negros” del Sunderland marchan en el 11° lugar de la tabla con 40 puntos, a solo 4 unidades del Brentford, que ocupa la séptima posición.

Por su parte, el Brighton está recuperando su mejor forma y viene de encadenar dos victorias en la Premier, contra el Brentford (2-0, con un gol de Gómez) y el Nottingham (2-1). Con 37 puntos y en el puesto 14° sigue en carrera por uno de los puestos de clasificación a competencias europeas.

* Diego Gomez (22 años): 10 goles en 31 partidos en la temporada: Premier League: 5G 26P. FA Cup: 0G 2P. Carabao Cup: 5G 3P. Valor mercado: USD 25 millones.

* Omar Alderete (29 años): 1 gol en 26 partidos en la temporada: Premier League: 1G 1A 25P. FA Cup: 0G 1P. Valor de mercador: USD 15 millones.

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Arsenal contra Everton

En la lucha por el título, el Arsenal, con 7 puntos de ventaja sobre el Manchester City, recibe el sábado al Everton, mientras que el equipo de Pep Guardiola jugará en Londres contra el West Ham, que está luchando por salir de la zona de descenso.

* Programa 30ª jornada: Sábado: 12:00 Sunderland-Brighton (Disney+); 12:00 Burnley-Bournemouth; 14:30 Chelsea-Newcastle; 14:30 Arsenal-Everton (ESPN); 17:00 West Ham-Manchester City (ESPN).

Domingo: 11:00 Manchester United-Aston Villa (ESPN); 11:00 Crystal Palace - Leeds; 11:00 Nottingham - Fulham; 13:30 Liverpool - Tottenham (ESPN).

Lunes: 17:00 Brentford-Wolves (ESPN2).

* Top 10: Arsenal 67 puntos, Manchester City 60, Manchester United 51, Aston Villa 51, Chelsea 48, Liverpool 48, Brentford 44, Everton 43, Bournemouth 40, Fulham 40.

Real Madrid vs Elche

El Real Madrid, que el miércoles goleó 3-0 al Manchester City por la Champions League, regresa a la Liga española este sábado en el Bernabéu ante el Elche. El equipo blanco es segundo a cuatro puntos del Barcelona, que el domingo recibe al Sevilla en la 28ª jornada.

* Programa. Viernes: Alavés 1-Villarreal 1. Sábado: 10:00 Girona - Athletic Bilbao; 12:15 Atlético de Madrid - Getafe (ESPN); 14:30 Oviedo-Valencia; 17:00 Real Madrid - Elche (Directv).

Domingo: 10:00 Mallorca-Espanyol (ESPN3); 12:15 Barcelona-Sevilla (ESPN3); 14:30 Betis-Celta; 17:00 Real Sociedad - Osasuna.

Lunes: 17:00 Rayo-Levante (ESPN3).

* Top 10: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 63, Villarreal 55, Atlético de Madrid 54, Betis 43, Celta 40, Espanyol 37, Real Sociedad 35, Getafe 35, Athletic 35.

Inter vs. Atalanta

El Inter de Milán, líder de la Serie A con 7 puntos sobre el AC Milan, recibe este sábado al Atalanta en la continuidad de la 29ª jornada del campeonato italiano.

* Programa. Viernes: Torino 4-Parma 1. Sábado: 11:00 Inter - Atalanta (ESPN4); 14:00 Napoli - Lecce (ESPN4); 16:45 Udinese - Juventus.

Domingo: 08:30 Hellas Verona - Genoa (ESPN); 11:00 Sassuolo - Bolonia; 11:00 Pisa - Cagliari; 14:00 Como - Roma (ESPN4); 16:45 Lazio - Milan (ESPN).

Lunes: 16:45 Cremonese - Fiorentina.

* Top 10: Inter 67 puntos, Milan 60, Napoli 56, Como 51, Roma 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bolonia 39, Sassuolo 38, Lazio 37.

Bayern visita al Bayer

El líder Bayer Múnich visita hoy al Bayer Leverkusen, sexto clasificado, un duelo correspondiente a la 26ª jornada de la Bundesliga al que los bávaros llegarán eufóricos tras derrotar 6-1 al Atalanta en Champions pero mermados tras sufrir tres bajas.

* Programa. Viernes: Borussia Mönchengladbach 2-St Pauli 0. Sábado: 11:30 Leverkusen-Bayern (ESPN2); 11:30 Dortmund-Augsburgo; 11:30 Eintracht Frankfurt-Heidenheim; 11:30 Hoffenheim-Wolfsburgo; 14:30 Hamburgo-Colonia.

Domingo: 11:30 Werder Bremen-Maguncia; 13:30 Friburgo-Unión Berlín; 15:30 Stuttgart-Leipzig.

* Top 10: Bayern 66, Dortmund 55, Hoffenheim 49, Stuttgart 47, Leipzig 47, Leverkusen 44, Eintracht 35, Friburgo 34, Augsburgo 31, Hamburgo 29.