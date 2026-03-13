Benfica visitará al Arouca sin Mourinho en el banquillo en 26ª jornada de la Liga Portugal

Tras perderse la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, Mourinho volverá a quedarse fuera por haber visto la tarjeta roja en el clásico contra el Oporto (2-2), lo que le valió un partido y once días de suspensión, además de dos multas que ascienden a un total de 5.355 euros.

El técnico, cuando el Benfica anotó el 2-2 final tras haber estado dos goles por debajo, lanzó un balón hacia la grada, lo que desencadenó enfrentamientos entre los dos equipos e incluso una discusión entre él y uno de los asistentes del Oporto, el exinternacional argentino Lucho González, que también ha sido sancionado.

Además de Mourinho, las 'águilas', terceras y a siete puntos del líder, se enfrentarán al Arouca (11º) sin uno de sus jugadores clave, el noruego Fredrik Aursnes, lo que podría suponer una oportunidad en el once para el argentino Enzo Barrenechea.

Por otro lado, el líder Oporto se enfrentará el domingo al séptimo, el Moreirense, contra el que ya podrá contar plenamente con el extremo español Borja Sainz.

Sainz, exjugador del Alavés y del Zaragoza, se perdió un par de partidos por el fallecimiento de su madre, pero ya disputó algunos minutos en el clásico y el jueves fue titular y contribuyó con una asistencia en la victoria contra el Stuttgart (1-2) en la Liga Europa.

El completo regreso del vasco es una buena noticia para el ataque blanquiazul, mermado por la grave lesión de su goleador, el melillense Samu Aghehowa, que se perderá el resto de la temporada.

La jornada 26 también prevé el enfrentamiento entre el segundo clasificado, el Sporting, y el penúltimo, el Tondela, pero se ha aplazado por la participación de los lisboetas en 'Champions' y aún no se ha reprogramado.

Esto permitirá a los 'leones' centrarse en la vuelta de los octavos contra el noruego Bodo/Glimt, que el miércoles ganó la ida por 3-0.

No han sido los mejores días para el Sporting, ya que en la última jornada vio cómo un gol de penalti del uruguayo Rodrigo Zalazar en el último segundo le negaba la victoria sobre el Braga (2-2).

Partidos de la vigesimosexta jornada de la Liga Portugal:

Vitória de Guimarães - Famalicão