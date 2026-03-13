Colo Colo expone el liderato y la U de Chile tiene un interino tras salida de Meneghini

El duelo entre el decimotercero Audax Italiano, con siete unidades, y el colista Deportes Concepción, con 4 enteros, abre la jornada este viernes.

Los albos se ponen a prueba, tras subir con 12 puntos a la cima de la clasificación el pasado fin de semana, ante el cuadro negriazul que suma dos derrotas consecutivas y no se ha recuperado de su eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores.

El Cacique ofreció una mejor imagen de juego ante Audax el pasado sábado, con un equipo en el que el técnico argentino Fernando Ortiz incluyó algunos cambios que le dieron resultado, como el ingreso del atacante Lautaro Pastrán, quien dio asistencia en el gol del delantero argentino Maximiliano Romero.

A pesar de ello, Colo Colo ha ganado solo por 1-0 en sus últimas tres victorias que, en medio, tuvo la derrota en el superclásico ante la U de Chile también por la mínima diferencia.

Los albos contarán con el regreso del volante argentino ex Vélez Sarsfield, Claudio Aquino, quien superó problemas musculares que tuvo en el clásico ante los azules.

La U jugará este sábado ante Coquimbo Unido con un técnico interino, Jhon Valladares, tras el anuncio de la salida de Meneghini quien no llegó a tres meses en el cargo.

El entrenador argentino fue cesado luego de que solo consiguió un triunfo en seis fechas de la liga y no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, de la cual fue semifinalista en 2025.

Los laicos buscarán un triunfo que lo empuje en la clasificación, en la que se encuentra decimosegundo y a solo un punto sobre el primer equipo en la zona de descenso Everton, que visitará a Universidad Católica.

Los cruzados vuelven al Claro Arena para recuperarse de la derrota ante O’Higgins, y con la posibilidad de trepar desde la cuarta posición en la que están con 10 enteros.

Deportes Limache, segundo con 11 unidades, va a domicilio ante el decimocuarto Cobresal y Ñublense, que está tercero con la misma cantidad de puntos, recibe al noveno La Serena.

En el resto de la fecha, Universidad de Concepción será local ante Palestino, ambos con ocho unidades, y con nueve enteros, Unión La Calera, quien impugnó una sentencia que le restó seis puntos, enfrenta al O’Higgins.