Dos empates y dieciocho derrotas en las veinte últimas visitas del Sevilla al Barcelona

El 4 de octubre de 2020, los goles del local Coutinho y del visitante Luuk de Jong certificaron el empate a uno, la segunda igualada de los sevillistas en el campo del Barça -junto al 0-0 de la campaña 11/12- en los último tres lustros, periodo en el que ha sufrido una veintena de derrotas en la serie.

La última vez que el Sevilla ganó en el Camp Nou fue en los octavos de final de la Copa 09/10, un 1-2 rubricado por Capel, Negredo y el local Ibrahimovic; su último triunfo en Liga, fue el 0-3 de la edición 02/03, gracias a un gol de Casquero y a un doblete de Toedtli.

Las otras cinco victorias del Sevilla en el feudo azulgrana fueron en el siglo XX, la última de ellas por la mínima -marcó Suker- en la campaña 1994/95, cinco años después de la remontada gracias a Polster (2), Conte y Carvajal a los tantos de Bakero, Julio Salinas y Roberto (3-4).

El 1-2 de la temporada 87/88 -marcaron Bengoechea, Cholo y el local Scuhster- puso a una racha de casi medio siglo sin victorias sevillistas en Barcelona, desde que los goles de Pepillo, Guillermo Campanal y el culé Miranda fijasen un marcador idéntico en la primera Liga después de la Guerra Civil, la 1939/40.

En la temporada 34/35, la del debut del Sevilla en Primera, dos goles de Cortón y otro de Guillermo Campanal le dieron la victoria en Les Corts (2-3), donde Vantolrà y Escolà acortaron distancias para los locales.