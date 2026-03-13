El Betis sólo perdió 8 de sus 44 partidos como local ante el Celta

En el precedente más reciente, en noviembre de 2024, los equipos adiestrados por Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez empataron un encuentro en el que los celestes se adelantaron por dos veces, gracias a Javi Rodríguez y Douvikas, pero en ambas igualaron los verdiblancos mediante Vitor Roque y Bartra.

El Betis perdió recientemente dos veces seguidas en casa ante los celestes: un doblete de Iago Aspas certificó el 0-2 de la campaña 21/22; y cayó por 3-4 la temporada antepasada, cuando marcaron los goles béticos Juanmi, Canales y Fekir e hicieron los tantos visitantes Larsen, Gabri Veiga (2) y Aidoo.

Antes de estos partidos, el cuadro vigués no vencía en el Benito Villamarín desde la jornada inaugural de la Liga 13/14, cuando los goles de Charles y Nolito superaron al tanto de Rubén Castro (1-2), y durante el siglo XXI, se registró sólo otro triunfo celeste, el de la temporada 05/06, cuando ganó por 0-2 gracias los tantos de Jorge Larena y Perera.

La primera victoria céltica en terreno verdiblanco fue con motivo de su cuarta visita, tras haber perdido los tres primeros encuentros de la serie, en la temporada 1942/43: un 1-3 rubricado con goles del bético Pololo y de los visitantes Del Pino, Roig y Ardévol.

Cuatro decenios más tarde, en 1982, el Celta ganó por la mínima -marcó Nene Suárez- en el Benito Villamarín, donde también venció en la campaña 95/96 por 0-3 -goles de Ángel Merino, Gudelj y Geli- y por idéntico tanteo en la 98/99, con tantos de Mekelele, Juan Sánchez y Cadete.