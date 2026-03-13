El Inter Miami se prueba en Charlotte antes de jugarse su futuro en la Copa de Campeones

Los hombres de Javier Mascherano empataron entre semana en el partido de ida en Nashville, y tendrán que ganar el próximo miércoles en Miami si quieren evitar una eliminación que sonaría a fracaso.

El torneo continental es el principal trofeo que le falta por conquistar a los actuales campeones de la MLS, y los dos últimos años quedaron apeados de forma estrepitosa.

Pero antes de esa 'final', 'Las Garzas' buscarán en Charlotte su tercera victoria consecutiva en la MLS.

El equipo de Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y compañía acumula 6 puntos en los tres primeros partidos, aunque todavía no ha cuajado un buen encuentro durante los 90 minutos.

El Inter Miami superó la segunda y tercera jornada gracias a la magia de Messi, cuyos tres goles fueron decisivos para encadenar dos victorias.

El jugador argentino podría lograr este sábado un nuevo hito en su carrera. Según datos de la MLS, Messi está a un gol de alcanzar los 900 en su carrera.

Enfrente, el Charlotte suma 4 puntos y viene de derrotar por 3-1 al Austin, quien jugó una hora con uno menos.

Será la cuarta jornada consecutiva en la que el Inter Miami ejerza como visitante, a la espera de que concluyan las obras de su nuevo hogar, el Nu Stadium, cuya inauguración está prevista para el 4 de abril.

Además del partido en el Bank of America Stadium de Charlotte, que acogerá el All-Star de la MLS el 29 de julio, este fin de semana presenta otros partidos destacados en la MLS.

El Nashville, que ha empezado la temporada invicto con 7 puntos de 9 posibles, viajará a Ohio para enfrentarse al Columbus Crew, que suma dos empates en sus tres primeros partidos.

Otros equipos imbatidos son el New York City, quien disputará un duelo interconferencias contra el Colorado Rapids; el San Diego, que visitará al Dallas; el San José Earthquakes, que recibirá al Seattle Sounders; el LAFC, de Heung-min Son, que se cruzará con el San Luis; y el Vancouver Whitecaps, quien jugará como local ante el Minnesota United.

Este último encuentro en Canadá podría suponer el debut del colombiano James Rodríguez con el Minnesota United, club por el que fichó el pasado enero para prepararse antes del Mundial.

El exjugador de Real Madrid y Bayern Munich no recibió el visado de trabajo a tiempo para disputar la primera jornada, vio la segunda desde el banquillo, y no fue convocado a la tercera por unas molestias físicas.