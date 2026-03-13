El Real Oviedo encara su enésima final por la permanencia ante un Valencia renacido

El cuadro valencianista regresa veinticinco años después al feudo asturiano en su mejor racha de la temporada, puesto que llega después de sumar dos victorias consecutivas que le han hecho dar un salto en la clasificación hasta la duodécima posición y alejarse del descenso en siete puntos.

El técnico local, el uruguayo Guillermo Almada, cuenta con cuatro bajas por lesión: el lateral Lucas Ahijado, los centrocampistas Leander Dendoncker y Ovie Ejaria y el delantero Thiago Borbas.

Para paliar estas ausencias, el técnico charrúa ha convocado al lateral del filial Adri Fernández, que debuta en una lista del primer equipo, en tanto que recupera a David Costas, indispensable en su defensa y baja en las últimas cinco jornadas por lesión, y se espera que el central gallego regrese al once inicial, con David Carmo y Eric Bailly en busca de la otra plaza en la zaga.

Las grandes dudas del cuaro asturiano se vuelven a centrar en las bandas, ya que Thiago Fernández y Luka Ilic siguen siendo firmes candidatos a suplir a Ilyas Chaira y Hassan, suplentes el pasado lunes ante el Espanyol tras ser indiscutibles en el equipo de Almada el resto de encuentros.

El Valencia de Carlos Corberán es uno de los tres equipos a los que ha conseguido ganar el Real Oviedo en la presente temporada; los carbayones, entrenados todavía por Veljko Paunovic, ganaron 1-2 en Mestalla con goles de Ilic y Rondón y con una actuación estelar del portero Aarón Escandell, que detuvo un penalti a Danjuma con 1-0 en el marcador.

La última visita que hizo el cuadro levantino al Carlos Tartiere fue en la temporada 2000-01, la del último descenso de los azules a Segunda División y con el argentino Héctor Cúper en el banquillo, que acabó con 0-0.

Desde que comenzó la segunda vuelta, los de Corberán han sumado cinco victorias en ocho partidos gracias a un gran rendimiento en ataque, con Largie Ramazani y Umar Sadiq como protagonistas, pero también con una notable mejoría en defensa con Unai Núñez y Eray Cömert como nuevos centrales titulares.

Los valencianistas tratarán de alargar su buena racha con una victoria a domicilio que le permitiría enlazar tres seguidas casi un año después de la última vez que lo logró.

Los tres puntos le permitirían, además, seguir alejándose de la 'zona roja' y acercarse a los puestos europeos.

Corberán tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala.

El que sí que ha entrado en la convocatoria es el delantero argentino Lucas Beltrán, que esta semana ha vuelto a entrenarse con el grupo después de padecer unas molestias en el tendón rotuliano que lo han apartado del equipo en los últimos tres partidos.

Corberán podría repetir el once que ha empleado en las dos últimas jornadas con un sistema con tres centrocampistas y Sadiq en punta en un duelo en el que el defensa valenciano José Luis Gayà podría alcanzar los 400 partidos oficiales con el equipo de Mestalla.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano).