El uruguayo Almada: "No creo que el Valencia vaya a venir relajado"

"El Valencia tiene jugadores de muchísima jerarquía en todas las líneas, de mucha trayectoria y experiencia. Lo único que nos puede dejar conforme es ganar y para lograrlo tendremos que rozar la perfección", explicó el técnico oviedista, que compareció ante los medios en El Requexón este viernes justo antes del último entrenamiento de la semana para los azules.

El Real Oviedo es colista, está a ocho puntos de la permanencia y solo ha ganado un partido de los once que Almada lleva en el banquillo, aunque el preparador uruguayo afirma que "el equipo ha tenido una buena evolución y en varios partidos mereció ganar".

"Santi Cazorla es otro al que no quiero poner de inicio porque nos exponemos a que no pueda soportar los 90 minutos, es mejor que entre con el partido ya iniciado, con los rivales ya sufriendo un desgaste. Ante el Espanyol fue así y nos dio mucho", dijo al ser preguntado por la posibilidad de que el capitán oviedista sea titular.

Almada, que confirmó que el inglés Ovie Ejaria vuelve a ser baja, habló del serbio Luka Ilic como un jugador "que puede dar mucho más" y que está empezando a tener más minutos porque "es un activo del club al que hay que sacarle rendimiento".