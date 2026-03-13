Flamengo accede a semifinales tras el empate ante Independiente Medellín

El bicampeón de la Libertadores juvenil disfrutó de una oportunidad para ganar, pero Guillerme Gomes estrelló el balón en el vertical derecho del arco colombiano tras un tiro penalti en el minuto 34.

Independiente Medellín se mostró más generoso en el juego ofensivo, aunque volvió a carecer de precisión en la definición.

El empate dejó con alguna posibilidad al cuadro colombiano para clasificarse a semifinales como el mejor segundo de la fase de los tres grupos, a la espera de lo que pase en el B y el C, que concluirán entre el sábado y el domingo.

Por su parte, en el otro partido del Grupo A, el Bolívar boliviano goleó por 3-0 al Estudiantes de Mérida venezolano con anotaciones de Iker Sosa en el minuto 53, Antonio Borhen en el 82 y Matías Espinoza en el 90, que significó la eliminación mutua de la competición.

El Bolívar debutó con derrota por 1-0 ante el Independiente Medellín y fue goleado en la segunda fecha 4-1 por Flamengo.

Por su parte, Estudiantes de Mérida se estrenó con derrota por goleada 4-1 ante Flamengo y ganó 1-0 en la segunda fecha ante el Independiente Medellín.

La última fecha del Grupo B se disputará este sábado con los partidos Palmeiras-Sporting Cristal y Universidad Católica de Ecuador-Olimpia.