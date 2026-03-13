Lionel Messi irá en busca de su gol 900 en su visita a Charlotte

Messi llega a este compromiso tras haber convertido su tanto número 899 el pasado sábado, en la victoria 2-1 de “Las Garzas” frente al DC United por la tercera fecha de la MLS. Aquella tarde, ante una multitud de 72.026 espectadores presentes en el M&T Bank Stadium de Baltimore —hogar de los Ravens de la NFL—, el argentino deleitó a los presentes con una definición marca de la casa: un sutil toque de su mágica zurda ante la salida del arquero Sean Johnson.

Ese gol no solo lo dejó a las puertas del club de los 900, sino que significó su diana número 80 con la camiseta rosa del Inter Miami, la franquicia donde disfruta de sus últimas alegrías sobre el césped bajo el sol del estado de Florida.

Desde su aterrizaje a mediados de 2023, la producción del atacante fue el motor que impulsó a Miami hasta su primer título de liga el pasado diciembre y al trofeo de la Leagues Cup en 2023, además de permitirle apropiarse individualmente de dos premios MVP y una Bota de Oro.

En cuanto a su registro goleador con el equipo rosa, Messi acumula 53 tantos en temporada regular, siete en playoffs, 12 en Leagues Cup, siete en la Copa de Campeones de la Concacaf y uno en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Para dimensionar la trayectoria que lo llevó hasta este umbral histórico, cabe recordar su legendario recorrido en Europa, donde festejó 672 goles con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain. Las otras 115 dianas las sumó con la selección de Argentina, que espera contar con su gran capitán para la defensa del título en el Mundial de Norteamérica 2026.

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Con 899 gritos sagrados en su historial, todos los focos del fútbol internacional estarán puestos este sábado en Charlotte, esperando el momento en que la zurda del capitán argentino vuelva a inflar las redes para celebrar una cifra que parecía inalcanzable.