Gente
11 de marzo de 2026 - 10:59

Los Messi celebraron la vida del más pequeñito de la casa

Leo Messi y Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.
Leo Messi y Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.Instagram/Antonela Roccuzzo

La familia de Leo Messi estuvo de fiesta. Es que ayer el benjamín de la familia, el tierno Ciro, estuvo de cumpleaños. “Ya son 8 años viéndote crecer”, expresó emocionada mamá Antonela Roccuzzo.

Por ABC Color

El 10 de marzo de 2018 llegó al mundo Ciro Messi Roccuzzo. El tercer hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, que nació en el Hospital USP Dexeus de Barcelona, ya es todo un hombrecito y ayer cumplió 8 años.

“Feliz cumple Bebé“, escribió la orgullosa mamá Anto Roccuzzo en sus redes sociales al celebrar la vida del más pequeñito de la familia.

Ciro Messi ya cumplió 8 años de vida. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Ciro Messi ya cumplió 8 años de vida. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Lea más: ¡Thiago, el hijo mayor de Leo Messi, ya cumplió 13 años!

“¡Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho“, destacó la esposa de Lionel Messi en su cuenta de Instagram, donde el posteo que va acompañado de dos postales que tienen como protagonista al benjamín del clan Messi, ya cosecha más de 800 mil interacciones.

Lea más: ¡Antonela Roccuzzo y Leo Messi encienden las redes!

Ciro jugando fútbol con su papi Leo Messi. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Ciro jugando fútbol con su papi Leo Messi. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Ciro es el menor de los tres hijos del matrimonio Messi-Roccuzzo. Sus hermanos mayores son Thiago, quien ya cumplió 13 años en noviembre pasado, y Mateo, de 10 años.