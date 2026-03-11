Los Messi celebraron la vida del más pequeñito de la casa

El 10 de marzo de 2018 llegó al mundo Ciro Messi Roccuzzo. El tercer hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, que nació en el Hospital USP Dexeus de Barcelona, ya es todo un hombrecito y ayer cumplió 8 años.

“Feliz cumple Bebé“, escribió la orgullosa mamá Anto Roccuzzo en sus redes sociales al celebrar la vida del más pequeñito de la familia.

“¡Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho“, destacó la esposa de Lionel Messi en su cuenta de Instagram, donde el posteo que va acompañado de dos postales que tienen como protagonista al benjamín del clan Messi, ya cosecha más de 800 mil interacciones.

Ciro es el menor de los tres hijos del matrimonio Messi-Roccuzzo. Sus hermanos mayores son Thiago, quien ya cumplió 13 años en noviembre pasado, y Mateo, de 10 años.