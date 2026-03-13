Maxi Silvera se estrena en las redes y Nacional vuelve a ganar en el Apertura uruguayo

En el encuentro que abrió la quinta jornada, el equipo de Jadson Viera se impuso con anotaciones de Tomás Verón Luppi y del exdelantero de Peñarol Maximiliano Silvera, quien anotó su primer tanto luego de pasar este año al Tricolor.

El número 11 aprovechó el rebote que dio el poste horizontal tras un disparo de Nicolás López para convertir a los 47 de la primera parte y celebrar besando el escudo de Nacional de su camiseta.

Mientras tanto, el argentino Verón Luppi anotó a los 70 minutos luego de una gran jugada del lateral Camino Cándido y de esa forma selló la victoria del conjunto de Viera.

Disputado en el estadio Gran Parque Central, el encuentro tuvo tres expulsiones por parte del árbitro Leandro Lasso: Maximiliano Gómez, de Nacional, y Gonzalo Freitas y Fabricio Formiliano, de Montevideo Wanderers.

Con su victoria, el Tricolor llegó a diez puntos, misma cantidad que el pelotón de lídere del torneo, integrado por Racing, Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Central Español, Peñarol y Liverpool.

No obstante, suma un encuentro más que todos esos equipos, que saltarán al campo de juego desde este sábado para disputar sus respectivos encuentros de la quinta fecha.

Este sábado, Cerro recibirá a Progreso y Boston River se enfrentará con Racing, mientras que Peñarol visitará a Albion.

El Aurinegro afrontará dicho encuentro con las bajas por lesión del central Nahuel Herrera y del lateral Diego Laxalt, aunque con la vuelta del centrocampista argentino Eric Remedi.

El domingo, Central Español se medirá con Cerro Largo y Defensor Sporting jugará con Deportivo Maldonado.

Finalmente, la fecha terminará el lunes con los partidos Danubio-Juventud y Liverpool-Montevideo City Torque.