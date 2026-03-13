Nueva era y expectativa en el Metropolitano

Es el primer partido del fondo de inversión estadounidense al frente del conjunto rojiblanco. El inicio de un nuevo control de la entidad, que seguirá gestionada al menos los próximos tres años por Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado y, hasta este jueves, máximo accionista.

La afición aguarda expectante en la grada del Metropolitano, apenas 52 horas después de la Junta General Extraordinaria que completó el acuerdo de compra por parte de Apollo Sports Capital del 55 por ciento de los títulos; modificó el Consejo de Administración, que sube a once miembros y al que se ha incorporado la leyenda del fútbol español David Villa; y aprobó una ampliación de capital de cien millones de euros para invertir en el equipo y en la Ciudad del Deporte en torno al estadio.

Cinco victorias seguidas acumula el Atlético ante su público, rebosante de goles, con 20 tantos en esos cinco choques. Una media de cuatro por partido, los mismos que anotó en el 4-2 al Espanyol, el 4-0 a la Real Sociedad y el 4-1 al Brujas. Después, con la Real Sociedad se quedó en tres (3-2) y el pasado martes contra el Tottenham, en la Liga de Campeones, se fue hasta cinco (5-2), cuatro de ellos en los primeros 22 minutos.

Su momento es de nuevo poderoso en casa, superado el lapsus de las dos derrotas seguidas contra el Bodo/Glimt y el Betis. Porque no es solo su secuencia de cinco triunfos actual, sino los 18 en 21 choques de toda la temporada junto a su público, donde lo basa prácticamente todo en la Copa del Rey, en la Liga de Campeones y, aún más, en LaLiga: 37 de sus 54 puntos los ha logrado en casa por apenas 17 fuera.

Apartado de la competencia por el campeonato desde hace semanas, a 13 puntos del liderato del Barcelona y a nueve de la segunda plaza del Real Madrid, pero consolidado en las posiciones de Liga de Campeones con los mismos 54 puntos del Villarreal y un margen de once ya sobre el quinto puesto del Betis, la atención del Atlético está en la final de Copa del 18 de abril y en la vuelta de los octavos de final del martes que viene con el Tottenham.

En función de ello, Simeone ha ido dosificando esfuerzos, aún más especialmente en el último mes, cuando se siente la carga insoportable de partidos: este sábado disputará el vigésimo de 2026, pero, sobre todo, el decimotercero en mes y medio, desde el 31 de enero hasta ahora, entre la exigencia de los encuentros, los sobre esfuerzos, los golpes, el desgaste mental y físico y algunas lesiones.

Ahora, el Atlético lamenta una nueva dolencia muscular de Pablo Barrios, uno de sus futbolistas más trascendentales. Recién reaparecido el pasado martes contra el Tottenham de un mes de baja, tras perderse nueve encuentros consecutivos, este jueves volvió a dañarse durante el entrenamiento. Otra vez fuera durante al menos tres semanas y tres partidos (este sábado, el miércoles con el Tottenham y el domingo con el Real Madrid), o probablemente más, dependiendo de su evolución. Simeone lo espera para la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Un serio contratiempo ahora para el técnico, que tampoco dispone de Rodrigo Mendoza -su recambio más natural en la plantilla, aunque aún en proceso de acoplamiento y ahora de baja por un esguince en en tobillo derecho- y que deberá rearmar de nuevo su once en esa zona, como ha hecho en el mes anterior, bien con Marcos Llorente (está recuperado de un golpe sufrido el martes) como recurso, bien con la suma de Koke Resurrección y Johnny Cardoso o bien con la alternativa de Alex Baena, cuyo presente es llamativo, sin minutos ni contra la Real Sociedad ni frente al Tottenham. Suplente.

El fichaje más flamante del pasado verano en el Atlético ha sido reserva en nueve de los 19 partidos de 2026, desde que superó una lesión muscular, y en los tres últimos de manera consecutiva, sin sitio hoy por hoy en la alineación tipo del técnico, que cuenta con Ademola Lookman por la izquierda desde el mercado de invierno. La duda es si volverá al once ante el Getafe, cuando se presuponen rotaciones en el equipo titular que maneja Diego Simeone.

En el Getafe, entre tanto, se ha instalado una euforia contenida tras la increíble racha de resultados con la que ha conseguido alejarse casi definitivamente de los puestos de descenso. Hace mes y medio estaba a solo un punto de las plazas de Segunda División y ahora son diez las unidades que le separan de la pérdida de categoría.

El punto de inflexión llegó en su visita al Girona en la vigésimo primera jornada. Aquel día, jugó con tres de sus cinco sus fichajes del mercado de invierno. Desde entonces, Luis Vázquez, Martín Satriano y Zaid Romero no se han caído del once de José Bordalás, mientras que Sebastián Boselli ha sido un buen refuerzo desde el banquillo y Veljko Birmancevic está aún por explotar.

Los nuevos dieron otro aire al Getafe, que solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos con victorias ante clubes de la zona noble como el Villarreal (2-1), el Real Madrid (0-1) o, la pasada jornada, el Betis (2-0). En total, 14 puntos de 21 posibles para colocarse a cinco de Europa.

Sin embargo, el discurso continental no aparece ni en José Bordalás ni en sus jugadores. El objetivo se mantiene y no es otro que la permanencia. No quieren repetir la historia de la temporada pasada, cuando a estas alturas el Getafe tenía una cifra parecida de puntos y encadenó una racha de seis derrotas que le generó problemas hasta el final: hasta la penúltima jornada, no consiguió la salvación.

Bordalás afrontará el reto de acabar con otro gigante casi consecutivo con casi toda su plantilla al completo. Sólo es baja seguro por lesión Abu Kamara, mientras que Juanmi Jiménez, Borja Mayoral y Davinchi son duda. Los tres se han recuperado de sus lesiones, ya se entrenan con el grupo y Bordalás deberá decidir si incluirlos en la convocatoria o esperar un poco más.

El once para derribar al Atlético será bastante continuista respecto al que ganó al Betis y la única duda estará en el centro del campo. Djené y Mario Martín se disputan un hueco junto a Mauro Arambarri y Luis Milla, dos de los pilares de un equipo que también contará con David Soria, cuya renovación anunció esta semana el presidente Ángel Torres y otra de las claves del éxito del Getafe en las últimas jornadas. Será la última barrera que deberá superar el Atlético si quiere los tres puntos.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Giménez, Ruggeri; Baena, Koke, Cardoso, Nico González; Almada o Julián Alvarez y Sorloth.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Abqar, Zaid Romero, Juan Iglesias; Mario Martín o Djené, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño).