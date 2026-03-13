Oblak, baja de última hora ante el Getafe por una "distensión muscular"

El guardameta esloveno, del que no se ha especificado el periodo de baja por esa dolencia, sólo que no podrá jugar ante el conjunto azulón, será suplido este sábado en la portería por Juan Musso, el habitual titular en la Copa del Rey, en la que su equipo se ha clasificado para la final.

Oblak se suma en la lista de bajas ante el Getafe a Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida en la sesión del jueves, y Rodrigo Mendoza, por el esguince en el tobillo derecho padecido en la última jornada de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad.

El resto de efectivos están en la convocatoria, en la que hay tres canteranos: los porteros Salvador Esquivel y Álvaro Moreno y el lateral Julio Díaz.

Los tres se añaden a los 20 jugadores disponibles del primer equipo: el portero Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Álex Baena, Obed Vargas, Johnny Cardoso y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.