Renacer ante crisis con el City de trasfondo

El trabajo de Arbeloa, que sus jugadores sostengan la intensidad, las ayudas y el compromiso mostrado ante el City el pasado miércoles, es complejo ante el Elche. Por mucho que el Real Madrid sienta que sus opciones al título liguero están en juego ya en cada jornada, cuatro puntos por detrás de un Barcelona al que debe rendir visita. La motivación es distinta, no recupera a ningún lesionado y las piernas pesan tras el esfuerzo.

Lejos de poder sumar al equipo a alguno de los lesionados, el Real Madrid aumenta a ocho sus bajas con una nueva lesión muscular de Ferland Mendy. Tras ser recuperado para la causa disfrutando un año después de dos titularidades consecutivas, ante el City volvió a caer.

Se suma a las ausencias de Álvaro Carreras, quedando solamente Fran García como opción en el lateral izquierdo, más Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo.

Arbeloa, reforzado como técnico con su planteamiento táctico ante Pep Guardiola y un 3-0 al City que deja al Real Madrid a puertas de cuartos de final de 'Champions', extenderá su apuesta por la cantera. En un partido propicio para las rotaciones, ubicado entre la eliminatoria corta europea que se disputa en seis días, las lesiones que sufre le obligan a apostar por jóvenes a los que tan bien conoce. Junto a la gran sensación, Thiago Pitarch, jugadores como Manuel Ángel o Dani Yáñez, último en sumarse, pueden tener minutos.

Todo apunta a que Dani Carvajal y Raúl Asencio serán novedad en defensa, para dar un respiro a Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, que ha jugado al límite en Balaídos y frente al City. También podría descansar de inicio Aurélien Tchouaméni, con molestias en un tobillo. Su puesto lo ocuparía Eduardo Camavinga en un centro del campo en el que se espera a Fede Valverde tras el primer triplete de su carrera y la noche mágica que protagonizó en la Liga de Campeones.

Aún sin Kylian Mbappé, que podría reaparecer el martes en el Etihad Stadium recuperado de su esguince de rodilla, el retoque de sistema de Arbeloa podría regresar a la presencia de un 9 puro, con Gonzalo García de inicio tras haber perdido minutos en las últimas citas.

El Elche, por su parte, afronta la visita al Bernabéu, donde nunca ha ganado, en el peor momento de la temporada. El equipo ilicitano no ha logrado ganar en lo que va de 2026 y, además, es el único conjunto de Primera y Segunda que aún no ha conseguido la victoria a domicilio en el presente curso.

El margen de puntos sobre el descenso ha quedado reducido a la mínima expresión, por lo que es posible que en el caso de perder en Madrid, el Elche caiga, por primera vez en la temporada, a una de las tres últimas plazas.

El equipo ilicitano se agarra a la buena imagen ofrecida en la primera vuelta, en la que tuvo contra las cuerdas al Real Madrid (2-2), para encontrar argumentos con los que creer que es posible revertir esta jornada su mala dinámica. El técnico, Eder Sarabia, no podrá contar para este compromiso con Héctor Fort, en proceso de rehabilitación tras ser operado del hombro, ni con John Chetauya, que sigue acusando problemas musculares.

Es muy probable que el entrenador introduzca varios cambios en su alineación habitual con el objetivo de dar un impulso al equipo. Además, el Elche tiene muy presente que su siguiente partido como local será ante el Mallorca, rival directo por eludir el descenso, en un pulso en el que los puntos tendrán un valor determinante en la pelea por la salvación.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Fede Valverde, Thiago, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot o Bigas; Buba Sangaré o Morente, Aguado, Febas, Diangana o Neto, Valera; Álvaro Rodríguez o Mir y André da Silva.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).