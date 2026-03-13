São Paulo, obligado a puntuar ante Bragantino para mantenerse como único líder en Brasil

La sexta jornada del Campeonato Brasileño, con dos partidos el sábado, siete el domingo y uno el lunes, también tiene como atracción el clásico carioca del sábado entre Botafogo y Flamengo, y el clásico paulista del domingo entre Santos y Corinthians.

En el estreno de su nuevo técnico, São Paulo se impuso el jueves por 2-0 al Chapecoense y asumió el liderato en solitario del Brasileirão, tras la inesperada derrota del Palmeiras en la cancha del Vasco da Gama (2-1) .

El São Paulo se impuso con goles de Luciano (47′) y del delantero argentino Jonathan Calleri (60′), quien definió tras una asistencia del volante paraguayo Damián Bobadilla. En Chapecoense jugó de titular el lateral izquierdo paraguayo Walter Clar.

En el partido que definirá el liderato, São Paulo, uno de los tres conjuntos que continúa invicto en la Liga tras sumar cuatro victorias y un empate, tendrá la difícil misión de visitar a Bragantino, que marcha quinto con ocho puntos y solo contabiliza una caída.

Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, recibirá en casa al frágil Mirassol y Fluminense al Athletico Paranaense, recién llegado de la segunda división.

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* Programa de la sexta fecha del Brasileirão 2026: Sábado: 18:30 Vitória - Atlético Mineiro; 20:30 Botafogo - Flamengo.

Domingo: 16:00 Fluminense - Athletico Paranaense (Globo TV); 16:00 Internacional - Bahía; 16:00 Santos - Corinthians; 18:30 Coritiba - Remo; 18:30 Palmeiras - Mirassol; 20:30 Bragantino - São Paulo; 20:30 Cruzeiro - Vasco.

Lunes: 20:30 Chapecoense - Gremio

* Clasificación: São Paulo 13 puntos, Palmeiras 10, Fluminense 10, Bahia 8, Bragantino 8, Flamengo 7, Coritiba 7, Ath. Paranaense 7, Gremio 7, Corinthians 7, Mirassol 6, Chapecoense 5, Atl. Mineiro 5, Santos 5, Vasco 4, Vitória 4, Botafogo 3, Remo 3, Internacional 2, Cruzeiro 2.