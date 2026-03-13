Simeone: “Baena es un jugador extraordinario, necesitamos que se eleve su ritmo de juego”

“Álex es un jugador extraordinario. Ya hemos hablado en varias oportunidades. Necesitamos que su ritmo de juego se eleve. Cuando su ritmo de juego se eleva, es un jugador diferencial, porque lo puede hacer en muchos lugares; de medio centro, banda izquierda, interno, media punta… Y es diferencial”, valoró el técnico.

“Pasa por él. No tengo ninguna duda de que seguirá dándonos cosas muy buenas”, añadió Simeone, con el que Baena ha sido titular en once de los 19 partidos oficiales de 2026, aunque ninguno de los tres últimos.

En los dos más recientes, en LaLiga contra la Real Sociedad y en la Liga de Campeones frente al Tottenham, no disputó ningún minuto.