Valverde ve la cita de Montivili con "una gran oportunidad de dar un paso adelante"

"Ya no hay vuelta atrás, todos nos jugamos mucho y los puntos que consigues ahora son un tesoro. Es lo que tenemos que intentar mañana", señaló en la rueda de prensa previa un Valverde que, cuestionado sobre si el objetivo del Athletic es sumar cuanto antes 42 puntos o una plaza europea, recalcó que "la pregunta se responde sola".

"Para poder llegar a Europa, como no pases de 42 puntos lo tienes difícil. Ahora mismo el objetivo son los 38 puntos, que tendríamos si ganamos mañana y después los que sean. Nuestra intención es siempre ganar e cubriendo etapas de una en una", incidió.

El técnico, por otro lado, aseguró que se toman "muy en serio" este encuentro porque el Girona "es un buen equipo" que "se hace fuerte" en un estadio en el que al Athletic le ha "costado mucho sumar".

"Se han recuperado bien de un mal inicio y además lo han hecho confiando en sus armas, sin cambiar. Ahí se nota la mano de Michel desde siempre y ha sido fiel a lo que ha ido haciendo. Con pequeñas variaciones, pero es un equipo perfectamente reconocible que en esta segunda vuelta está muy bien. Se les ve confiados", valoró.

"Estamos todos los equipos muy juntos en un bloque y cualquier victoria o derrota supone mucho. Espero un partido muy competitivo", añadió Valverde antes de valorar también muy positivamente para el Athletic y para el futbolista el papel de Hugo Rincón en su cesión al conjunto catalán.

"Creo que igual que el año pasado está yendo de menos a más. El año pasado al principio se le notaba que todavía tenía que hacerse un poco a la categoría y este año también al inicio, pero ahora está jugando de manera más continuada. Sobre todo en el juego está muy bien", destacó.

Por último, el entrenador del Athletic tuvo también palabras de elogio para Iñaki Williams ante la posibilidad del capitán de disputar en Montilivi su partido oficial 500 con la camiseta rojiblanca.

"Son números importantes que dan una idea de lo que significa Iñaki no solo para este equipo, sino para la historia del club. Todo lo ha conseguido a base de empuje y de ese corazón que tiene que siempre nos impulsa y nos empuja hacia delante. Será una muesca más, espero que sea mañana. Ya veremos", concluyó.