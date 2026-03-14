0-0. El Bournemoth de Iraola encadena su décimo partido sin perder

El eslovaco firmó tres paradas de mérito a dos disparos de Evanilson y uno de Marcus Tavernier demostrando su gran capacidad de reflejos en los tiros del brasileño.

El Burnley también dispuso de ocasiones, pero tanto Jaidon Anthony como Zian Flemming no estuvieron acertados.

Andoni Iraola intentó buscar el gol en los minutos finales con la entrada de Enes Unal, ya recuperado de sus problemas físicos, y David Brooks, que no pudieron inclinar la balanza a favor de su equipo.

El conjunto liderado por el español no conoce la derrota en el torneo doméstico desde que perdió ante el Arsenal, el líder de la Premier, el pasado 3 de enero.

Desde entonces, suma cuatro victorias y seis empates que le colocan en novena posición, a siete puntos de los puestos europeos y con una distancia de trece sobre el descenso.

En otra situación completamente distinta se encuentra el Burnley, que se hunde en la penúltima plaza con 20 puntos y se coloca a ocho de la salvación con solo 8 jornadas por delante y con un calendario muy complicado al tener que jugar contra Manchester City, Arsenal y Aston Villa.