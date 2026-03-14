Diego Gómez, ganador del duelo paraguayo

Los visitantes, que venían de perder ante el Arsenal, líder la Premier League, consiguieron los tres puntos después de que Yankuba Minteh anotase el empezar la segunda parte al realizar un centro que se coló en la portería al pegar mal a la pelota.

Tras el tanto, el Brighton mantuvo la ventaja e incluso pudo aumentar diferencias con un disparo del paraguayo Diego Gómez.

Por su parte, el Sunderland pudo igualar en los minutos finales, pero el cabezazo de Omar Alderete se topó con un inspirado Bart Verbruggen, que realizó tres paradas de mérito.

Con esta victoria, los pupilos de Fabian Hurzeler se colocan en la décima posición con un balance de 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas, a solo ocho puntos de los puestos europeos, mientras que el Sunderland se mantiene con 40 puntos, los mismos que el Brighton, pero desciende hasta la duodécima plaza por el ‘golaverage’ particular.

* Sunderland 0-Brighton 1. Gol: 58’ Yankuba Minteh (B). Ast: 45.497.

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* Diego Gómez arrancó de titular y jugó hasta los 90+4’. Colaboró tanto en la función ofensiva como en la defensiva}, y se mostró siempre participativo en las jugadas. Fue amonestado en el minuto 51 por agarrar de la camiseta a un rival. Suma 27 partidos y 5 goles en la temporada de la Premier.

* Omar Alderete también jugó desde el inicio y a los 4’ asistió de cabeza para el gol de Chris Rigg, que al final fue anulado por el VAR por una ligera posición adelantada del zaguero paraguayo. A los 74 casi anotó con un cabezazo, que fue apenas desviado por el golero rival. Suma 26 partidos y 1 gol en la temporada de la Premier.

* El Sunderland sufrió su tercera caída consecutiva de local. No había perdido en casa hasta la derrota ante el Liverpool el 11 de febrero. Desde entonces, ha perdido contra el Fulham y ahora contra el Brighton.

* El Brighton logró ganar al Sunderland luego de 15 años. No le derrotaba desde el 23 de agosto del 2011.