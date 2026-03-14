El América de la española Irene Guerrero vence al León

Las Águilas triunfaron con doblete de Nancy Antonio y tantos de la brasileña Geyse Da Silva y Jana Gutiérrez, por León Valeria Razo marcó los dos goles.

Con la victoria, el América llegó a 24 puntos y se colocó en quinto lugar de la tabla; León es duodécimo con 12 unidades.

Las Águilas fueron al frente con intensidad desde el inicio.

Al minuto dos, Nancy Antonio le pegó con potencia desde fuera del área a un balón que entró pegado al poste derecho de la portería defendida por Nicole Buenfil para el 1-0.

Antonio volvió a hacer daño al 13 con un centro al límite del área chica que remató Geyse Da Silva para celebrar el 2-0.

León descontó 2-1 en el 45 luego de una serie de rebotes dentro del área que nadie despejó y Razo encontró para rematar a la red.

En el segundo tiempo León adelantó líneas en busca del empate, pero cuando mejor jugaba recibió el 3-1 en un contragolpe que concluyó con remate de Antonio al fondo del arco.

El local hizo el cuarto al 89 en disparo lejano de Jana Gutiérrez que Buenfil atacó mal y permitió que se metiera a su portería.

En tiempo agregado Razo consiguió su segundo tanto con remate de cabeza para dejar el marcador 4-2.

La undécima jornada se inició el jueves con el triunfo del Monterrey 0-2 sobre el Mazatlán.

La victoria permitió a las Rayadas mantenerse en la cima del certamen con 29 puntos.

El mismo día el Pachuca superó 2-0 al Tijuana, resultado con el que sigue en el segundo lugar con 26 unidades.

En otro partido Tigres UANL, de la española Jenni Hermoso, goleó 4-1 al Santos Laguna. Las felinas son sextas con 24 unidades.

En el resto de los resultados el Toluca, que marcha en el tercer escalón con 25 puntos, superó 4-2 a Pumas UNAM; el San Luis derrotó 2-0 al Puebla; Cruz Azul goleó 3-0 al Necaxa; y el Atlas se impuso 0-1 al Querétaro.

- Partidos de la duodécima jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Domingo 15.03: Guadalajara-Pachuca, Puebla-Juárez FC, Necaxa-San Luis y Tigres UANL-Querétaro.

Lunes 16.03: Atlas-Monterrey, América-Toluca y León-Mazatlán.

Martes 17.03: Santos Laguna-Cruz Azul y Tijuana-Pumas UNAM.