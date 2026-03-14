Histórico: Claudia Martínez, debut y primera paraguaya en la NWSL

Histórico: Claudia Martínez es la primera paraguaya en la National Women’s Soccer League. La ex Olimpia debutó con la camiseta del Washington Spirit en el comienzo de la temporada 2026 de la Primera División del Fútbol Femenino de Estados Unidos. La jugadora de 18 años fue suplente e ingresó a los 71 minutos en la derrota 1-0 contra Portland Thorns.

Lea más: A qué hora juega hoy Recoleta vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Martínez reemplazó a la colombiana Leicy Santos y disputó el tramo final del encuentro en el Audi Field de la ciudad de Washington por la primera fecha del campeonato. El estreno de la atacante, campeona del Sudamericano Femenino Sub 17 Colombia 2025 con la selección paraguaya, fue después de disputar el Sudamericano Femenino Sub 20 Paraguay 2026.

Claudia Martínez debutó en la NWSL

La Garra Guaraní, Siempre 🇵🇾



Claudia Martínez becomes the first Paraguayan player to play in the NWSL! pic.twitter.com/ovfkpl4NF2 — National Women’s Soccer League (@NWSL) March 14, 2026

“Bienvenida a la NWSL, Claudia”

“Bienvenida a la NWSL, Claudia”, publicó Washington Spirit luego del ingreso de Claudia Martínez. “La Garra Guaraní, Siempre. ¡Claudia Martínez se convierte en la primera jugadora paraguaya en jugar en la NWSL!”, escribió National Women’s Soccer League en redes sociales con relación a la paraguaya, que fue transferida por un monto cercano al millón de dólares.