Fútbol Internacional
14 de marzo de 2026 - 18:51

Inter tropieza en casa ante el Atalanta

El centrocampista italiano del Inter de Milán, Davide Frattesi (derecha), disputa el balón con el delantero ghanés del Atalanta, Kamaldeen Sulemana, durante el partido de la Serie A italiana entre el Inter de Milán y el Atalanta en el estadio San Siro de Milán, al norte de Italia, el 14 de marzo de 2026. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)
El centrocampista italiano del Inter de Milán, Davide Frattesi (derecha), disputa el balón con el delantero ghanés del Atalanta, Kamaldeen Sulemana, durante el partido de la Serie A italiana entre el Inter de Milán y el Atalanta en el estadio San Siro de Milán, al norte de Italia, el 14 de marzo de 2026. (Foto de MARCO BERTORELLO / AFP)160120+0000 MARCO BERTORELLO

Seis días después de la derrota en el derbi ante el AC Milan (1-0), el Inter dejó escapar dos puntos más al no pasar del empate (1-1) ante Atalanta este sábado en la 29ª fecha de la Serie A de Italia, en la que Napoli y Juventus sumaron sendas victorias.

Por ABC Color

Por delante en el marcador desde el minuto 26 con un gol de su prodigio Francesco Pio Esposito, el Inter concedió el gol de la igualada en el minuto 82 cuando el delantero montanegrino Nikola Krstovic aprovechó un rechace del arquero Yann Sommer.

El Inter sigue sólidamente instalado al frente de la Serie A (68 puntos), con ocho puntos de ventaja sobre el AC Milan, pero su gran rival, que llegó a contar con una desventaja de 10 puntos, podría ponerse a 5 unidades en caso de ganar a la Lazio el domingo en Roma.

A nueve puntos se puso el Napoli tras su victoria en el Diego Armando Maradona ante el Lecce (2-1).

Juventus se impuso por 1-0 al Udinese y sube momentáneamente al cuarto lugar de la tabla.

Resultados y goleadores:

* Inter 1-Atalanta 1. Goles: 26’ Francesco Pio Esposito (I); 82’ Nikola Krstovic (A). Exp: 85’ Cristian Chivu (DT Inter). Ast: 74.364.

* Napoli 2-Lecce 1. Goles: 3’ Jamil Siebert (L); 46’ Rasmus Højlund, 67’ Matteo Politano (N). Ast: 50.000.

* Udinese 0-Juventus 1. Gol: 38’ Jeremie Boga (J). Ast: 38.000.

* Torino 4-Parma 1. Goles: 3’ Giovanni Simeone, 55’ Emirhan Ilkhan, 56’ Mandela Keita, en contra, 90+1’ Duvan Zapata (T); 20’ Mateo Pellegrino (P).

-Domingo: 08:30 Hellas Verona - Genoa (ESPN); 11:00 Sassuolo - Bolonia; 11:00 Pisa - Cagliari; 14:00 Como - Roma (ESPN4); 16:45 Lazio - Milan (ESPN).

Lunes: 16:45 Cremonese - Fiorentina.

* Top 10: Inter 68 puntos, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53, Como 51, Roma 51, Atalanta 47, Bolonia 39, Sassuolo 38, Lazio 37.