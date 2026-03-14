Matarazzo confía en vivir "un día muy grande" para la Real Sociedad contra Osasuna

El técnico realista ha comparecido ante la prensa la víspera de recibir a los navarros en Anoeta para afrontar un partido contra un rival directo que es "muy importante".

El entrenador estadounidense ha confiado en que mañana su equipo pueda vivir "un día muy grande" ya que, según ha señalado, tiene "muy buenas sensaciones" tras los entrenamientos de esta semana.

Sobre el cuadro navarro, el técnico de New Jersey ha indicado que la Real tendrá que llegar a su "límite" para tratar de sacar el partido. "Tenemos que llegar a nuestros límites. Es un equipo que viene en un buen momento; jugamos contra ellos en la Copa, y vimos que es un buen equipo. Tienen mucha solidez, movilidad y un Budimir que marca muchos goles", ha agregado.

Para el partido del domingo, Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 23 futbolistas en la que no figuran los lesionados Aihen Muñoz, Take Kubo, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, pero recupera a un Jon Gorrotxategi que ha estado entre algodones y gestionando cargas durante toda la semana.

Sobre Aihen, ha dicho que sigue teniendo "algunos problemas en la cadera", mientras que Gorrotxategi "está mejor tras superar unas pequeñas molestias en los abductores, y puede ser una opción para mañana".

En cuanto a Take Cubo, ha confirmado que el extremo nipón volverá a entrenar en el parón de selecciones, y que puede ser una opción para el partido ante el Levante.

Otro nombre propio ha sido Wesley, "un jugador con un talento increíble". "Es cierto que no ha tenido muchos minutos, pero si necesitamos atacar a bloques bajos es una opción muy importante. Está entrenando muy bien, y eso habla genial de él", ha analizado sobre la situación del extremo brasileño.

A la Real le quedan cuatro partidos ligueros antes de la final de la Copa del Rey, pero el entrenador prefiere poner el foco en el partido ante Osasuna antes de mirar al futuro. "Estamos consiguiendo los resultados que necesitamos ganando los partidos. Miramos cada partido como si fuera el último, porque es muy importante para nosotros", ha concluido.