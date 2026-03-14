Un Redondo en el Bernabéu 23 años después

Fernando Redondo, alejado del ruido, con una vida fuera del foco entre Argentina y España, centrado en temas familiares, vivió un momento especial en el encuentro del Real Madrid ante el Elche. El equipo que marcó su carrera, del que es uno de los grandes iconos de los 90, ante el club que apostó por su hijo Federico, tras su paso por el Inter de Miami de Leo Messi.

Con el 5 a la espalda que apenas pudo lucir su padre en el Bernabéu, volvió un Redondo al coliseo madridista. Para Fernando era el número de su demarcación. Un 5 puro argentino, mediocentro de tanta potencia física que él solo se bastaba para asumir el peso del centro del campo.

Lo lució en el Tenerife cuando dio el salto al fútbol español desde Argentinos Juniors. Su protagonismo, la personalidad al mando del juego y su alta dosis de calidad técnica, provocó que el Real Madrid presidido por Ramón Mendoza pagase 500 millones de pesetas (3 millones de euros) por el argentino.

Le esperaba con los brazos abiertos su compatriota Jorge Valdano en el banquillo y una leyenda como Manolo Sanchís portaba el 5. En algún encuentro lo cedió ante el futbolista que lo lucía con orgullo en la albiceleste de Diego Armando Maradona. Pero en el momento que la normativa de LaLiga cambió, y los números dejaron de ser del 1 al 11 para los titulares, Fernando tuvo que jugar con el 6.

Llegó a jugar 228 partidos en seis años imprimiendo su liderazgo y carácter en la conquistas de dos Copas de Europa, dos Ligas, una Copa Intercontinental y una Supercopa de España. Convirtió en arte la demarcación de pivote defensivo. Recuperador y organizador. Figura imprescindible en el equilibrio que aportaba el sentido táctico al fútbol del Real Madrid. Una gran capacidad para romper líneas del rival conduciendo el balón pegado al pie. Un reto arrebatarselo por su corpulencia y el buen uso de los brazos. Pura elegancia.

Su adiós, cuando Florentino Pérez fichó a Luis Figo para alcanzar la presidencia del Real Madrid, fue muy dolorosa para el madridismo que lo despidió como una leyenda en mayo de 2000. "Florentino se había comprometido en la campaña a traer a Figo, costaba mucho dinero y el Milan ofrecía por mí 18 millones de euros. Era mucho dinero por un futbolista de 31 años. Me dijeron que el club quería aceptarla", aseguró posteriormente Fernando, cuya carrera cayó en picado en Italia por una grave lesión.

Más de dos décadas después, un Redondo volvió a pisar el césped del Bernabéu. Un día especial para Federico que intentó aportar criterio al juego del Elche en un escenario complejo, por muchas bajas que tuviese el Real Madrid. Acabó saliendo en fotos del partido por una falta sobre Brahim al borde del área que dio paso al primer gol del rival.

Jugando al límite en una acción posterior sobre Aurélien Tchouaméni en la que el centrocampista francés pidió penalti tras sentir el impacto del centrocampista argentino cuando iba a rematar. Disfrutó de 64 minutos hasta que fue sustituido por Eder Sarabia y de una experiencia paras el recuerdo en el templo en el que su padre es ídolo.

Y, tras el partido, su técnico ponderó el partido de Federico Redondo y, sobre todo, su actitud en el día a día.

“No fue un día fácil para él. En su camiseta ponía ‘Redondo’ con el ‘5’ en el Bernabéu, fíjate lo que significa eso. Fede tiene un mérito enorme por lo que está haciendo. Nunca protesta, nunca tiene una mala cara. Es un ejemplo como compañero y como profesional. Ya viene entendiendo mejor las cosas. Contra el Villarreal, cuando entró, lo hizo muy bien. Todo el contexto hoy no era favorable, pero ha jugado bien, con un buen despliegue. Estoy contento con él", señaló.