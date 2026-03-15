El Racing pone la directa hacia Primera

Un triunfo en el que volvió a jugar un papel fundamental el delantero Andrés Martín que personifica como pocos la voracidad del conjunto cántabro, que parece dispuesto a acabar con la fama de defensiva de LaLiga Hypermotion a base de goles y más goles.

Tal y como atestiguan los más de dos tantos por partido que promedian los de José Alberto López, que contabilizan a falta de doce jornadas para la conclusión del campeonato nada más y nada menos que sesenta y dos dianas.

Diecisiete de las cuales llevan la firma de un Andrés Martín que el sábado firmó los dos tantos de la victoria (1-2) del equipo santanderino en su visita al Reino de León, donde más de 2.000 aficionados racinguistas festejaron un nuevo paso de su equipo hacia el ascenso.

Poco importó que los visitantes no jugaran su mejor partido y es que este Racing, en el que cuenta con el cartel de indiscutible el centrocampista internacional colombiano Gustavo Puerta, destila confianza.

Una fe en sus posibilidades que permitió a los de José Alberto López resistir a la reacción en la segunda mitad de una Cultural que tras igualar el tanto inicial de Andrés Martín pareció dispuesto a aguar la fiesta verdiblanca.

Pero Andrés Martín, que ya contabiliza los mismos goles que en toda la temporada pasada, no esta dispuesto a que nada ni nadie pueda impedir el ascenso del Racing y a siete minutos para la conclusión anotó el definitivo 1-2 tras aprovechar un pase, como no, de Iñigo Vicente su mejor socio a lo largo de todo el curso.

Un triunfo que permitió al conjunto cántabro ampliar a siete unidades su ventaja sobre el Deportivo de La Coruña, segundo, y el Almería, tercero, que figuran igualados en la clasificación a 52 puntos.

Diferencia que durante muchos minutos pareció que podría ser incluso mayor con relación al equipo gallego que llegó a la conclusión de tiempo reglamentario empatado a un gol (1-1) en su visita al campo del Ceuta.

Pero como ya ocurrió hace dos jornadas, cuando los de Antonio Hidalgo se impusieron por 2-3 a la Real Sociedad B con un gol en la prolongación de Mario Soriano, el conjunto blanquiazul volvió a sacar el máximo partido al tiempo de alargue.

Eso sí, con un protagonista inesperado, el lateral Adriá Altimira, que casi tres años después volvió a marcar, tras firmar a los noventa y dos minutos el definitivo 1-2 para el Deportivo con un espectacular remate cruzado desde el vértice del área.

Quien no tuvo opción de ganar fue el Almería, que vio truncada una racha de seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, tras caer el sábado por 2-0 en su visita al campo de un Zaragoza que no festejaba una victoria ante su afición desde hace más de tres meses.

Pero en poco o nada se pareció el conjunto indálico en su paso por la capital aragonesa al contundente equipo que había contabilizado quince dianas en sus seis anteriores encuentros.

"Hemos generado muy poco para lo que generamos habitualmente", reconoció el preparador del Almería, Joan Francec Ferrer "Rubi", tras ver como su equipo tan sólo firmó un remate entre los tres palos en todo el encuentro.

Un bagaje insuficiente para doblegar a un Zaragoza que más a base de fe, que de buen juego, se llevó la victoria (2-0) con los goles en los minutos de Rober y Dani García, que relegaron al Almería de los puestos de ascenso directo.

Tropiezo que no pudo a aprovechar el Castellón que cayó hasta la quinta posición tras encadenar su tercera derrota consecutiva, al caer este domingo por 4-1 ante un Sporting de Gijón que no ceja en su empeño de alcanzar los puestos de promoción de ascenso.

De nada les sirvió a los 'orellut' adelantarse en el marcador a los treinta y dos minutos con un gol de penalti de Cala ante el buen hacer del delantero colombiano del conjunto asturiano, Juan Otero.

El atacante cafetero no sólo demostró su contundencia con un doblete que permitió al Sporting dar definitivamente la vuelta a la contienda, sino también su facilidad para jugar de espaldas en la acción que permitió al uruguayo Andrés Ferrari firmar el momentáneo 2-1 nada más arrancar la segunda parte.

Si el colombiano se ha ganado con su goles y trabajo al público del Molinón, el talento que destila el joven atacante David Larrubia ha convertido al canterano en la nueva estrella de un Málaga que ya mira hacia el ascenso directo.

Tal y como confirma el único punto que separa al conjunto andaluz, cuarto clasificado, de la segunda plaza, la última que garantiza el ascenso, tras imponerse este domingo por 5-3 al Huesca.

Un choque en el que si Larrubia volvió a disparar la imaginación con el tanto que igualó la contienda para los locales, el delantero Chupe, el otro gran ídolo del la afición 'boquerón', volvió a hacer galas con dos goles en el tiempo de prolongación.