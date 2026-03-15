Mbappé y Carreras se prueban para el Etihad; Asencio sigue al margen

Mbappé dio el paso definitivo hacia su regreso con su vuelta a la dinámica de grupo. Sus sensaciones fueron buenas, según informan a EFE fuentes del club blanco, que confirman la previsión del técnico Álvaro Arbeloa para el regreso del delantero francés. Su nombre figurará en la convocatoria que hará pública el Real Madrid el lunes a las 9:30 horas CET antes de volar desde las 10:30 a Mánchester.

Carreras, baja los tres últimos encuentros del Real Madrid por una lesión muscular en el gemelo derecho, también inició su regreso al trabajo de grupo completando una parte de la sesión y apura sus opciones para regresar a la lista de convocados de Arbeloa.

Menos opciones tiene el central Raúl Asencio, baja de última hora ante el Elche en LaLiga. No saltó al césped el domingo, con una molestia muscular en un gemelo y Arbeloa tiene que decidir si viaja o se queda recuperando en Madrid. El domingo tuvo trabajo de fisioterapia.

Los jugadores que fueron titulares ante el Elche tuvieron una sesión de recuperación y sobre el césped, junto a Mbappé y Carreras, se ejercitaron el argentino Franco Mastantuono, que podrá regresar tras cumplir su sanción en LaLiga, Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler y Gonzalo García junto a un grupo de canteranos.

La sesión se inició en el gimnasio y sobre el césped, tras los rondos, realizaron ejercicios de posesión y un partido en espacios reducidos en los que Mbappé demostró su buen estado tras el esguince de rodilla que le obligó a parar.

Los lesionados David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos y Jude Bellingham prosiguieron con sus respectivos planes de recuperación, mientras que Rodrygo Goes descansa en su domicilio en los primeros días de recuperación de su grave lesión de rodilla.

El Real Madrid completará el último entrenamiento en el Etihad Stadium, desde las 20:00 hora española. Arbeloa, junto a un jugador, comparecerá en rueda de prensa desde las 19:15 horas.