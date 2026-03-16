2-2. El Wolverhampton frustra la celebración de Igor Thiago tras su llamada por Brasil

Los 'Wolves', que llegaron a ir perdiendo 2-0, se repusieron del golpe inicial y sumaron un punto que apenas cambia su delicada situación en la lucha por la permanencia al encontrase a doce de la salvación.

El brasileño, que fue convocado por Carlo Ancelotti para los amistosos ante Francia y Croacia, marcó el segundo gol de los locales gracias a una gran jugada de Dango Ouattara que sirvió en bandeja el gol a Thiago, que definió a portería vacía y sumó su decimonoveno gol en la Premier League, solo por detrás de las 22 dianas de Erling Haaland.

Quince minutos antes, Michael Kayode inauguró el marcador con un golazo de cabeza después de un centro preciso desde la banda izquierda de Keane Lewis-Potter.

Antes del descanso, Thiago pudo aumentar la ventaja, pero cuando tenía todo a placer, envió el balón a la cruceta.

Ese fallo les iba a penalizar ya que instantes más tarde el Wolverhampton recortó distancias por medio de Adam Armstrong, que definió a la perfección en un mano a mano tras un buen pase de Jean-Ricner Bellegarde.

Tras la reanudación, los visitantes rozaron el gol cuando Armstrong envió el balón a un palo después de un envío de Jackson Tchatchoua, aunque no fue hasta el minuto 78 cuando consiguieron el tanto del empate.

Tolu Arokodare, que lleva apenas tres minutos en el campo, se deshizo de su par para enviar a la red un centro de Joao Gomes y hacer estallas la grada visitante.

En la jugada siguiente, cuando la afición lo seguía celebrando, el nigeriano aprovechó un centro de Hugo Bueno para estrellar el balón en el larguero.

En los últimos instantes, los locales se pudieron llevar la victoria, pero un remate de Reiss Nelson se fue rozando un palo.

Con este empate, el Brentford se coloca en séptima posición, mientras que el Wolverhampton suma un punto insuficiente y se queda a doce de la salvación, con un partido más y a falta de 21 puntos por disputar.