Albirroja Sub 16: Listos para el Sudamericano

El combinado albirrojo integrará el grupo junto a Panamá, Argentina y Bolivia, en la modalidad de fútbol masculino.

Lea más: El gol de Braian Samudio en Turquía

El sistema de competencia contempla una fase inicial de todos contra todos, en la que cada equipo disputará tres encuentros. Los dos primeros de la tabla avanzarán a la final por la medalla de oro, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar jugarán por la presea de bronce.

Paraguay debutará el 13 de abril ante el anfitrión Panamá, luego enfrentará a Argentina el 15 y cerrará la fase inicial frente a Bolivia el 17 de abril.

Todos los partidos se disputarán en el Estadio Rommel Fernández, escenario principal del evento, mientras que las finales por las medallas están programadas para el 19 de abril.