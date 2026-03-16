Barcelona, Cuenca, Delfín y Libertad, a la caza del liderato del Independiente del Valle

El cuadro del Valle visitará al Emelec, que en la reciente fecha logró su primera victoria, en lo que será el duelo de técnicos uruguayos, pues dirige al Independiente Joaquín Papa y al Emelec, su compatriota Vicente Sánchez.

El Barcelona, comandado por el portero venezolano José David Contreras y el atacante argentino Darío Benedetto, visitará al Libertad, en uno de los encuentros esperados de la quinta fecha, pues el Barcelona atraviesa un gran momento, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

El Deportivo Cuenca abrirá la jornada este martes a domicilio de la Universidad Católica, en un duelo que se perfila para ser muy parejo por los niveles de juego que vienen presentando en la actual temporada.

Entretanto, el Delfín intentará recuperarse de la reciente derrota por 1-0 ante el Manta, en su visita al Macará, cuya propuesta de juego y solvencia colectiva lo proyectan como favorito para quedarse con la victoria.

El Aucas, que en la reciente jornada empató 2-2 a domicilio del Independiente del Valle, procurará ratificar su mejoría futbolística, en calidad de local ante Técnico Universitario.

El partido entre Leones del Norte y Liga Deportiva Universitaria de Quito será crucial para el cuadro quiteño, que en las últimas tres fechas alcanzó solo un punto y sus fanáticos comenzaron a exigir mejores resultados al cuerpo técnico comandado por el brasileño Tiago Nunez.

La puja de los goleadores continuará entre el boliviano Bruno Miranda, del Aucas, con 4 anotaciones, seguido con dos tantos por los argentinos Darío Benedetto (Barcelona), Franco Ayunta (Delfín), Nicolás Leguizamón (Cuenca) y los locales Emerson Pata y Arón Rodríguez, del Independiente del Valle.

- Partidos por la quinta fecha de la liga profesional ecuatoriana:

- Martes: Universidad Católica-Deportivo Cuenca y Leones del Norte-Liga de Quito.

- Miércoles: Macará-Delfín; Manta-Guayaquil City y Libertad-Barcelona.

- Jueves: Aucas-Técnico Universitario: Orense-Mushuc Runa y Emelec-Independiente del Valle.